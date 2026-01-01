Трамп готов усилить давление на Иран вместо новых атак

"Трамп дал понять в воскресенье, что готов усилить экономическое давление на Иран вместо того, чтобы распоряжаться о новых ударах", – говорится в сообщении.

В беседе с Axios Трамп заявил: "Мы просто наблюдаем за инфляцией в Иране. У них нет денег". Глава Белого дома добавил, что, по его словам, иранская экономика "находится в очень плохом состоянии".

Президент США также утверждает, что у Тегерана нет средств на выплату зарплат военнослужащим.

Оценивая перспективы диалога с Ираном, Трамп сравнил переговорный процесс с "игрой в шахматы" и выразил уверенность в поиске развязки: "Решение найдется, как всегда".

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о недавнем прогрессе в коммуникациях с Тегераном, но указал, что ключевые разногласия сохраняются. По его словам, США не намерены ослаблять давление.

Вэнс также выразил ожидание возвращения к довоенному объему поставок энергоресурсов через Ормузский пролив и заявил, что Иран якобы дал обещание не взимать плату за проход.

Министр финансов США Скотт Бессент выразил уверенность в достижении в ближайшие дни соглашения о прекращении огня сроком на 30–60 дней между Вашингтоном и Тегераном.

Со своей стороны, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр заявил, что Тегеран не намерен возобновлять судоходство через Ормузский пролив до выполнения США ряда требований.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что прямого контакта с Вашингтоном сейчас нет, однако продолжаются непрямые обмены через посредников.

На этом фоне парламент Ирана одобрил запрет на проход судов США и Израиля через Ормузский пролив.