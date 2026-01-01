Иран выдвинул США 6 условий для открытия Ормузского пролива

По его словам, условия Тегерана сформулированы и пересмотру не подлежат.

"Высший совет национальной безопасности не отступит от этих требований, будь то в войне или на переговорах", – отметил Зольгадр.

Список требований, обозначенных Тегераном, включает:

Прекращение любых угроз в адрес Ирана и отказ от оскорблений "иранских святынь".

Полное и окончательное прекращение военных действий против Ирана и его союзников в Ливане, Палестине, Йемене и Ираке.

Снятие морской блокады и вывод военно-морских и военно-воздушных сил США.

Полное возмещение ущерба, нанесенного Ирану в ходе конфликта.

Отмена всех санкций против исламской республики.

Разблокировка замороженных иранских активов.

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохабби подчеркнул, что решение об открытии пролива зависит исключительно от принятия США выдвинутых условий и не связано с переговорами Тегерана с Оманом.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что прямого контакта с Вашингтоном сейчас нет, однако продолжаются непрямые обмены через посредников.

"В настоящее время мы не ведем переговоры с США. Продолжается обмен сообщениями через посредников, чтобы подготовить почву для возобновления переговоров. Возможность диалога исключена до тех пор, пока США не загладят вину за нарушение меморандума о взаимопонимании", – пояснил дипломат.

Заявления представителей США о ситуации в Иране

На этом фоне вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил о недавнем прогрессе в коммуникациях с Тегераном, но указал, что ключевые разногласия сохраняются.

"Они хотят, чтобы все это закончилось. Вопрос в том, способна ли их система дать то, что необходимо, чтобы мы были довольны, чтобы мы почувствовали, что получили от этого конкретного противостояния то, что нам нужно. Это еще предстоит выяснить, но я действительно думаю, что за последние несколько дней мы добились некоторого прогресса", – отметил Вэнс.

По его словам, США не намерены ослаблять давление.

"Мы уничтожили их ядерную программу, уничтожили их обычные вооруженные силы. Сейчас мы пытаемся понять, готовы ли они к долгосрочным изменениям. Если нет, мы продолжим оказывать давление", – подчеркнул вице-президент США.

Вэнс также выразил ожидание возвращения к довоенному объему поставок энергоресурсов через Ормузский пролив и заявил, что Иран якобы дал обещание не взимать плату за проход.

Катарский телеканал Al Jazeera полагает, что стороны, вероятнее всего, вступят в "очередной раунд игры в гляделки, пытаясь выяснить, кто моргнет первым". По данным CNN, для Вашингтона, а также для Абу-Даби и Эр-Рияда любая форма контроля Ирана над международными водами неприемлема.

Министр финансов США Скотт Бессент выразил уверенность в достижении в ближайшие дни соглашения о прекращении огня сроком на 30–60 дней между Вашингтоном и Тегераном.

"Пролив будет открыт, цены на энергоносители должны снизиться", – сказал он, добавив, что Ормузский пролив "никогда не станет таким, как прежде".