Иран выдвинул США 6 условий для открытия Ормузского пролива

По его словам, условия Тегерана сформулированы и пересмотру не подлежат.
"Высший совет национальной безопасности не отступит от этих требований, будь то в войне или на переговорах", – отметил Зольгадр.
Список требований, обозначенных Тегераном, включает:
- Прекращение любых угроз в адрес Ирана и отказ от оскорблений "иранских святынь".
- Полное и окончательное прекращение военных действий против Ирана и его союзников в Ливане, Палестине, Йемене и Ираке.
- Снятие морской блокады и вывод военно-морских и военно-воздушных сил США.
- Полное возмещение ущерба, нанесенного Ирану в ходе конфликта.
- Отмена всех санкций против исламской республики.
- Разблокировка замороженных иранских активов.
Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохабби подчеркнул, что решение об открытии пролива зависит исключительно от принятия США выдвинутых условий и не связано с переговорами Тегерана с Оманом.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что прямого контакта с Вашингтоном сейчас нет, однако продолжаются непрямые обмены через посредников.
"В настоящее время мы не ведем переговоры с США. Продолжается обмен сообщениями через посредников, чтобы подготовить почву для возобновления переговоров. Возможность диалога исключена до тех пор, пока США не загладят вину за нарушение меморандума о взаимопонимании", – пояснил дипломат.
Заявления представителей США о ситуации в Иране
На этом фоне вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил о недавнем прогрессе в коммуникациях с Тегераном, но указал, что ключевые разногласия сохраняются.
"Они хотят, чтобы все это закончилось. Вопрос в том, способна ли их система дать то, что необходимо, чтобы мы были довольны, чтобы мы почувствовали, что получили от этого конкретного противостояния то, что нам нужно. Это еще предстоит выяснить, но я действительно думаю, что за последние несколько дней мы добились некоторого прогресса", – отметил Вэнс.
По его словам, США не намерены ослаблять давление.
"Мы уничтожили их ядерную программу, уничтожили их обычные вооруженные силы. Сейчас мы пытаемся понять, готовы ли они к долгосрочным изменениям. Если нет, мы продолжим оказывать давление", – подчеркнул вице-президент США.
Вэнс также выразил ожидание возвращения к довоенному объему поставок энергоресурсов через Ормузский пролив и заявил, что Иран якобы дал обещание не взимать плату за проход.
Катарский телеканал Al Jazeera полагает, что стороны, вероятнее всего, вступят в "очередной раунд игры в гляделки, пытаясь выяснить, кто моргнет первым". По данным CNN, для Вашингтона, а также для Абу-Даби и Эр-Рияда любая форма контроля Ирана над международными водами неприемлема.
Министр финансов США Скотт Бессент выразил уверенность в достижении в ближайшие дни соглашения о прекращении огня сроком на 30–60 дней между Вашингтоном и Тегераном.
"Пролив будет открыт, цены на энергоносители должны снизиться", – сказал он, добавив, что Ормузский пролив "никогда не станет таким, как прежде".