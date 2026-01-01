Вэнс заявил о прогрессе на переговорах с Ираном по Ормузскому проливу

"Они хотят, чтобы это (конфликт. – «Профиль») завершилось. Вопрос в том, способна ли их система предоставить то, что необходимо, чтобы мы были довольны и посчитали, что получили от этого взаимодействия все, что нужно. Это еще предстоит понять, но я считаю, что мы добились определенного прогресса за последние несколько дней", – сказал он.

По словам Вэнса, приоритетом переговоров является обеспечение транзита энергоресурсов через Ормузский пролив.

"Мы ведем переговоры с Ираном, мы пытаемся максимально увеличить объемы нефти и газа, поступающих через Ормузский пролив. Сейчас мы сосредоточены на этом", – отметил он.

Вэнс добавил, что Вашингтон также пытается понять, готов ли Тегеран на долгосрочные изменения, которые были бы необходимы для улучшения отношений с Соединёнными Штатами.

Вице-президент сообщил, что на прошлой неделе Иран и страны Персидского залива, Оман в частности, обсуждали, как гарантировать безопасное судоходство в Ормузском проливе. Для этого, по его словам, необходимо "разработать схему движения, которая позволила бы судам безопасно проходить". Он указал, что такая схема требуется из-за мин, установленных в водной артерии.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран близок к заключению сделки с Оманом по Ормузскому проливу, но для полного возобновления судоходства исламская республика желает получить от США компенсацию за нарушение мирного соглашения.