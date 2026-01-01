Иран ждет от США компенсаций для открытия Ормузского пролива

"Открытие Ормузского пролива зависит от полного принятия Соединёнными Штатами условий Ирана и отказа американской стороны от вмешательства в процесс региональных переговоров. Как только США примут условия Ирана, Ормузский пролив, безусловно, будет открыт", – цитирует Аракчи ТАСС по Tasnim.

Накануне Иран предложил запретить проход через Ормузский пролив для судов США и Израиля.

Иран и Оман обсуждают новый судоходный маршрут

На днях Иран и Оман договорились о рамочном соглашении по возобновлению работы Ормузского пролива. Договоренность рассчитана на 60 дней. Ее цель – восстановить коммерческое судоходство. Также за соглашением должны последовать технические переговоры.

Схема предполагает, что суда, входящие в пролив, будут следовать маршрутом у побережья Ирана, а покидающие акваторию – у берегов Омана. К разминированию пролива, как ожидается, смогут присоединиться и другие страны региона.

США и Иран продолжают переговоры через посредников, и эти контакты находятся на финальной стадии. В ближайшие дни ожидается визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Пакистан.

О том, что Тегеран и Маскат уже согласовали координаты нового маршрута для движения судов через Ормузский пролив, 5 августа сообщали в МИД Ирана. Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади уточнял, что обсуждаемый маршрут судоходства может действовать от двух до четырех месяцев или, при необходимости, дольше.

Дипломат отметил, что вводимые правила прохода через пролив не означают полного восстановления свободного судоходства. Речь идет о пересмотре прежнего порядка движения, при котором значительная часть пути пролегала через иранские территориальные воды, и о корректировке схемы организации трафика.

Ситуация в Ормузском проливе

Ормузский пролив расположен в северо‑западной части Индийского океана и служит связующим звеном между Персидским и Оманским заливами. Его северное побережье принадлежит Ирану, а южное – Объединённым Арабским Эмиратам и Оману. Это ключевой маршрут для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

После эскалации на Ближнем Востоке, начавшейся 28 февраля с операции США и Израиля против Ирана, Тегеран неоднократно перекрывал и вновь открывал Ормузский пролив для судоходства. В ответ американские военные организовали морскую блокаду иранских портов.

Военное противостояние между Ираном и США в Ормузском проливе продолжается. По словам главы Белого дома Дональда Трампа, американские военные удерживают морскую блокаду и фактически контролируют пролив, пропуская только те суда, которые одобряет Вашингтон.

Тегеран и Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение вооруженных сил страны) заявляют о своем контроле и периодически объявляют о перекрытии пролива. Иранские военные неоднократно атаковали суда, в том числе танкеры, которые пытались пройти через пролив без согласования с Тегераном.