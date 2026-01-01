Иран предложил запретить проход судов США и Израиля через Ормузский пролив

Как пишет агентство Fars в Telegram-канале, за нарушение правил предусмотрены штрафы до 20% от стоимости перевозимого груза. Регулирование судоходства будет возложено на иранское правительство в сотрудничестве с вооруженными силами страны.

Также Fars рассказало, что Тегеран и Маскат согласовали новую схему судоходства через Ормузский пролив. На первом этапе суда будут входить в пролив по северному коридору у побережья Ирана, а выходить – по южному у побережья Омана. В дальнейшем все движение планируется перевести на центральный коридор. Вход будет контролировать Иран, а выход – Оман.

Почему прекратилось судоходство в Ормузском проливе?

Судоходство в Ормузском проливе прекратилось из-за военного конфликта США и Израиля с Ираном, начавшегося 28 февраля 2026 года. В ответ на авиаудары по своей территории Исламская Республика ввела запрет на движение судов, фактически заблокировав пролив. Американская сторона, в свою очередь, ввела жесткую морскую блокаду иранских портов, задерживая, досматривая и разворачивая торговые суда.

По состоянию на начало августа полноценное коммерческое движение через Ормузский пролив по-прежнему парализовано. Обычный трафик упал с привычных 130–140 судов в день практически до нуля. Большинство судовладельцев категорически отказываются заходить в опасную зону.

Какую роль в мировой экономике играет Ормузский пролив?

До начала ближневосточного конфликта через Ормузский пролив ежедневно проходило от 16,5 млн до 20,9 млн баррелей сырой нефти и конденсата, что составляло около 20% мировых поставок. Кроме того, через этот маршрут экспортировалось около 20% всего сжиженного природного газа на планете (в основном из Катара).

Ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран достигли договоренностей по Ормузскому проливу.