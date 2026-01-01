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Трамп заявил о скором завершении кампании США против Ирана

Президент США сообщил, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры и работают над достижением соглашения.

"Я думаю, что она закончится довольно скоро. Я не думаю, что они смогут еще долго держаться", – сказал он.

"Я участвую в переговорах. Я думаю, что у нас все идет хорошо", – добавил глава Белого дома.

Накануне, выступая в пригороде Лас-Вегаса, Трамп, комментируя возможные договоренности с Тегераном, отметил, что США продолжают консультации с Ираном и ждут договоренностей.

В воскресенье, 2 августа, Трамп заявил, что США и Иран достигли договоренностей по Ормузскому проливу. По словам президента, он ожидает дальнейшего соглашения по ядерной программе Исламской Республики.

Трамп также заявил, что США отказались от планировавшегося тогда нанесения удара по Ирану, в том числе по просьбе государств Персидского залива.

По данным израильского телеканала N12, ссылающегося на двух дипломатов, знакомых с ходом переговоров, Трамп отказался от планировавшегося мощного удара по Ирану после того, как иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи одобрил компромиссное предложение катарских посредников по возобновлению судоходства через Ормузский пролив. Схема предполагает, что суда, входящие в Персидский залив через Ормузский пролив, будут идти в территориальных водах Ирана, а выходящие из залива – через территориальные воды Омана.

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Метки: Дональд Трамп Иран США
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