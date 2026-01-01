США продолжают консультации с Ираном и ждут договоренностей – Трамп

По его словам, контакты продолжаются. "Но мы ведем диалог. Давайте посмотрим, что получится", – подчеркнул он.

Говоря о позициях иранских властей, Трамп добавил: "Но они нас уважают".

В воскресенье, 2 августа, Трамп заявил, что США и Иран достигли договоренностей по Ормузскому проливу. По словам президента, он ожидает дальнейшего соглашения по ядерной программе Исламской Республики.

Трамп также заявил, что США отказались от планировавшегося тогда нанесения удара по Ирану, в том числе по просьбе государств Персидского залива.

По данным израильского телеканала N12, ссылающегося на двух дипломатов, знакомых с ходом переговоров, Трамп отказался от планировавшегося мощного удара по Ирану после того, как иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи одобрил компромиссное предложение катарских посредников по возобновлению судоходства через Ормузский пролив. Схема предполагает, что суда, входящие в Персидский залив через Ормузский пролив, будут идти в территориальных водах Ирана, а выходящие из залива – через территориальные воды Омана.