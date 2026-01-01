Ракетная атака на предприятие в Самарской области: погибших нет, пострадали двое

"Самое важное – погибших нет. Все были вовремя эвакуированы, люди сработали точно по отработанным инструкциям. Два человека обратились за медицинской помощью – она оказывается в полном объеме. Ситуация на контроле", – сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

На месте атаки был развернут оперативный штаб. Сотрудники экстренных служб занимаются ликвидацией последствий, уточнил губернатор. Мэр Самары Иван Носков уточнил, что локальные повреждения получила промышленная инфраструктура города. Какое именно предприятие пострадало, не уточняется.

Местные СМИ пытаются идентифицировать место удара. В публикациях фигурируют АО "Ракетно-космический центр «Прогресс»" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") и "Авиакор". Информация не получила официального подтверждения.

Ракетную опасность в Самарской области объявили примерно в 3:45. Воздушное пространство региона закрыли, аэропорт Курумоч временно прекратил прием и выпуск самолетов. Региональные СМИ сообщали о сиренах и громких хлопках в Самаре. Отбой ракетной опасности объявили в 5:35.

Средства ПВО уничтожили над Россией 598 БПЛА за ночь. Беспилотники ударили по жилому дому в подмосковной Шатуре, ранены два человека, в том числе девятилетний ребенок.