Средства ПВО уничтожили над Россией 598 БПЛА за ночь

Беспилотные летательные аппараты сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также Московского региона, Краснодарского края и Крыма, уточнили в ведомстве.

Беспилотники ударили по жилому дому в подмосковной Шатуре, ранены два человека, в том числе девятилетний ребенок, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев в Telegram. Ребенок находится в тяжелом состоянии, его эвакуируют в детский клинический центр в Красногорске. За ночь над регионом сбили восемь беспилотников – в Домодедово, Одинцово, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске. Утром атаки БПЛА отражали над Можайским и Наро-Фоминским округами.

В Ростовской области в результате ночной атаки было уничтожено около десятка БПЛА и ракет в трех районах. В Миллеровском районе повреждены линии электропередачи между хуторами Хмызов и Закосьнов. Из-за этого без электричества остались около 1 тыс. жителей семи хуторов. Информации о пострадавших не поступало.

Средства ПВО ночью перехватили 553 украинских беспилотника над регионами России.