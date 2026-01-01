Средства ПВО ночью перехватили 553 украинских беспилотника над регионами России

Российский военнослужащий во время боевого дежурства расчётов ПВО (архивное фото)

Это Новгородская, Курская, Брянская, Белгородская, Калужская, Смоленская, Тверская, Псковская, Орловская, Тульская, Липецкая, Костромская, Рязанская, Ростовская, Ленинградская области, а также Московский регион, Краснодарский, Ставропольский края и Республика Крым. Также БПЛА сбивали над акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны РФ.

За ночь в Севастополе отразили две атаки ВСУ. Сбито 17 беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Пострадали три человека, включая ребенка, один человек госпитализирован. Сильно поврежден многоквартирный дом на улице Братьев Манганари: пострадали несколько квартир и припаркованные рядом машины. Рядом со зданием взорвался сбитый БПЛА.

В нескольких районах города из-за падения обломков БПЛА произошли два возгорания травы. Зафиксированы точечные повреждения в четырех многоквартирных домах и пяти частных, повреждены девять автомобилей.

В результате ночной атаки беспилотников на Ленинградскую область было зафиксировано повреждение в районе порта Усть-Луга, на месте тушили пожар. Все последствия атаки устранены, жертв нет. Всего над территорией области сбили 51 беспилотник.

Обломки БПЛА упали на складское помещение Wildberries в Калининском округе Тверской области. Повреждения получила стена. Сотрудники предприятия не пострадали, товары не повреждены.

В Московском регионе средства ПВО Минобороны уничтожили 12 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, над территорией региона сбили девять украинских беспилотников.

Около 20 беспилотников уничтожили ночью в Каменске-Шахтинском и Каменском районе Ростовской области, проинформировал губернатор Юрий Слюсарь.

Обновлено в 11:14