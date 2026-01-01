Склад Wildberries поврежден под Тверью при отражении атаки БПЛА

"В результате ночного отражения атаки вражеских БПЛА обломками беспилотника повреждена стена складского помещения Wildberries в Калининском округе. <...> Сотрудники предприятия не пострадали", – сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

По его данным, возникшее после атаки БПЛА задымление оперативно ликвидировано. На месте работают экстренные службы для обеспечения дальнейшей безопасности объекта.

"Из-за атаки на Тверскую область получил незначительные повреждения логистический комплекс компании в этом регионе – обломки задели стену здания. Последствия оперативно ликвидированы. <…> Товары не пострадали", – сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

Накануне, 13 августа, пожар на объекте Wildberries после атаки БПЛА произошел в Башкирии.

В каких российских регионах ВСУ атаковали склады Wildberries?

Начиная с середины июля 2026 года Вооружённые силы Украины атакуют логистическую инфраструктуру Wildberries с помощью беспилотников. Ударам БПЛА подверглись более 20 крупных распределительных и сортировочных центров компании.

Тамбовская область. В городе Котовске зафиксирован один из самых тяжелых ударов (семь погибших, 24 пострадавших).

Московская область. Атакован распределительный центр в Электростали, зафиксировано большое число раненых.

Ленинградская область и Санкт-Петербург. Под ударом оказались склады в Шушарах, Уткиной Заводи и Новосаратовке.

Крым. Поврежден сортировочный центр в Симферополе.

Краснодарский край. Беспилотники атаковали логистический центр в Краснодаре.

Ставропольский край. Удару подвергся крупный склад в Невинномысске.

Тверская область. Атакован логистический объект компании.

Республика Татарстан. Зафиксирован прилет в районе склада в Зеленодольске.

Самарская область. Полностью уничтожен и сгорел дотла склад площадью 160 тыс. кв. м в Новосемейкине.

Владимирская область. Дроны нанесли удар по логистическому комплексу в Собинском округе (близ деревни Хрястово).

Свердловская область. Логистический центр компании загорелся в Екатеринбурге после падения трех БПЛА.

Тульская область. Зафиксирована атака на местный склад маркетплейса.

Правовой контекст ситуации

С 7 июля в новой редакции оферты Wildberries атаки беспилотников, обстрелы и взрывы отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы. В результате при повреждении товара на складе продавец может столкнуться с ситуацией, когда ни страховая компания, ни маркетплейс не возместят ущерб.

С 7 августа маркетплейс включил в программу "Страхование заказов" новый вид риска – повреждение или утрату товаров в результате террористических актов, диверсий, атак беспилотников и их последствий.

На фоне атак Wildberries ввела меры поддержки для пострадавших от атак продавцов до 31 января 2027 года.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что правительство может предоставить отсрочки и рассрочки по налогам для компании и предпринимателей, пострадавших от атак на склады маркетплейса.