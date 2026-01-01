Пожар возник в порту Усть-Луга при атаке дронов

В своем канале в Max он написал: "На данный момент в Ленинградской области сбит 51 БПЛА противника. В результате повреждения зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга".

Дрозденко добавил, что специалисты приступили к тушению пожара.

Он уточнил, что боевая работа продолжается.

В то же время на подлете к Москве были ночью сбиты 12 беспилотников. Всего режимы воздушной угрозы вводились в 17 регионах России за время с 00:00 до 07:00 мск.

Порт в Усть-Луге, как и другие порты и терминалы балтийского побережья Ленобласти, неоднократно становился объектом атаки украинских войск. 6 июля Дрозденко сообщил, что в результате атаки БПЛА были зафиксированы повреждения на Лужском полигоне, а также в районах портов Усть-Луга и Высоцк.