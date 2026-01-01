Умерла звезда сериала "Герои" и франшизы "Крик" Хайден Панеттьери

Мировую известность Хайден принесла роль бессмертной чирлидерши Клэр Беннет в культовом сериале "Герои". Премьера шоу состоялась в 2006 году, и популярность ее героини оказалась настолько мощной, что создателям пришлось пересмотреть первоначальную концепцию и оставить персонаж Панеттьери в проекте на все четыре сезона. Позднее актриса приняла участие и в нескольких фильмах хоррор-франшизы "Крик". Об этом в понедельник, 17 августа 2026 года, пишет Deadline.

При этом за блеском экранного успеха скрывалась долгая и изматывающая борьба с ментальными расстройствами и зависимостями. По словам самой актрисы, первые "таблетки счастья" ей предложили, когда ей было 15, а уже в 16 во время работы над "Героями" она начала употреблять алкоголь и опиоиды. Панеттьери откровенно признавалась: на площадке она умела держать себя в руках, но за ее пределами "теряла контроль".

Особенно тяжелым стал для нее 2014 год, когда родилась дочь Кайя. Послеродовая депрессия усугубила зависимость, что в итоге привело к разрыву с отцом ребенка, известным боксером Владимиром Кличко.

В 2018-м, осознав, что не может обеспечить девочке необходимый уход, Хайден приняла решение отправить Кайю к отцу на Украину. Позже она говорила, что это было "самое трудное, что приходилось делать", но иногда быть хорошей матерью – значит отпустить.

Путь Панеттьери к большому экрану начался еще в детстве. Она снималась в мыльных операх "Одна жизнь, чтобы жить" и "Путеводный свет", озвучивала мультфильм "Приключения Флика", а также запомнилась ролью в спортивной драме "Вспоминая Титанов" с Дензелом Вашингтоном. Эти ранние работы заложили фундамент ее карьеры и подготовили почву для прорыва, который принес сериал "Герои", сделав Хайден одной из самых обсуждаемых молодых актрис своего поколения.

Помимо работы в кино и на телевидении, Хайден Панеттьери оставила яркий след в игровой индустрии. В 2015 году она подарила свою внешность и голос Саманте "Сэм" Гиддингс – одной из ключевых героинь культового интерактивного хоррора Until Dawn от студии Supermassive Games.

Благодаря сложной технологии захвата движений (motion-capture) и сканирования лица Панеттьери стала одной из первых голливудских актрис, чья полноценная актерская игра была детально перенесена на платформу PlayStation 4. Ее цифровая копия также появилась в техническом ремейке игры на Unreal Engine 5 в 2024 году.