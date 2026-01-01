Сократить сроки строительства многоквартирных домов намерен Минстрой России

По словам замглавы Минстроя, до начала работы по оптимизации инвестиционно-строительного цикла дома возводились существенно дольше. "Типовой дом если брать, ранее срок его строительства составлял 2181 день. <...> За последние несколько лет нам удалось оптимизировать эту работу до 1250 дней", – рассказал Муценек ТАСС.

Он отметил, что дальнейшее сокращение сроков – целевой показатель федерального проекта "Новый ритм строительства" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". По оценке замглавы ведомства, уже достигнутое ускорение дало заметный эффект на всех этапах стройки.

По словам замминистра, следующий этап – сокращение количества процедур и объема документации без ущерба для безопасности и качества работ.

Для баланса между темпами и качеством строительства отрасли необходимо отвечать на текущие вызовы, подчеркнул Муценек. "Это в первую очередь вопросы производительности труда, эффективности и цифрового развития", – добавил он.

За счет чего удалось сократить сроки строительства жилья

Сокращение сроков строительства жилья достигается за счет внедрения индустриальных технологий, оптимизации административных процедур и цифровизации процессов. Это снижает финансовые издержки девелоперов и ускоряет ввод объектов в эксплуатацию.

Активно применяется технология сборного домостроения: используются готовые крупноразмерные модули, панели и объемные блоки, созданные на заводе. На стройплощадке производится только их сборка, что позволяет возводить многоэтажные дома намного быстрее, чем раньше. Также их возведение ускоряют механизация труда и оптимизация логистики, применение более современной техники, усовершенствованных стройматериалов, в том числе быстро твердеющих бетонов, одновременное ведение монолитных, фасадных и инженерных работ. Также снизились административные барьеры: произошло сокращение сроков выдачи разрешений, согласований и градостроительных регламентов.

К каким результатам это привело

Жилья в последние годы строится больше. Как сообщали в Минстрое, по состоянию на 10 августа по всей России строилось 120,33 млн кв. м жилья, что на 1,6% больше аналогичного периода 2025 года. Всего с начала 2026 года в России было запущено 23,4 млн кв. м новых жилых проектов.

Основной объем приходится на многоквартирные дома и индивидуальное жилищное строительство. При этом из-за ужесточения условий кредитования девелоперы активнее запускают новые проекты в регионах, снижая долю столичных строек.

Объем ввода жилья в России в январе – июне текущего года составил 42,8 млн кв. м. В том числе в июне в стране сдали 7,8 млн кв. м жилья, что на 4,1% больше, чем в июне 2025-го. Лидерами по вводу жилья в первой половине 2026 года среди регионов стали Московская область (4,4 млн кв. м, снижение на 33,5% по сравнению с теми же показателями прошлого года), Москва (2,8 млн кв. м, прирост на 9,1%) и Татарстан (почти 2,3 млн кв. м, прирост на 1,4%).

Как указывали в Минстрое, в 2025 году в России ввели в эксплуатацию 108,1 млн кв. м жилья. Это стало новым рекордом и превысило показатели 2024 года на 0,4%. Значительную часть объема обеспечило индивидуальное жилищное строительство. На него пришлось порядка 64% (63,5 млн кв. м) от общего числа введенных площадей.