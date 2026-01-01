Азербайджан объявил в розыск российских журналистов Князева, Уралова и Чадаева

Поводом для уголовного дела стали высказывания Князева, Уралова и Чадаева в программе "Чистота понимания" на YouTube-канале Уралова. Следствие считает, что в выпусках от 14 июля и 13 августа 2026 года содержались призывы к применению насильственных методов против Азербайджана, а также к "физическому уничтожению и адресной ликвидации отдельных лиц".

"На основании собранных доказательств в отношении Семена Уралова, Ивана Князева и Алексея Чадаева приняты решения о привлечении их в качестве обвиняемых", – заявили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Иван Князев – ведущий телеканала "Москва 24" и академический руководитель программы "Журналистика" в НИУ ВШЭ, Семен Уралов – политический консультант, медиаэксперт и шеф-редактор проекта "Союзный интегратор" ("Сонар-2050"), Алексей Чадаев – политолог, кандидат культурологических наук, бывший референт Управления президента по внутренней политике, руководитель НПЦ БАС "Ушкуйник".

Всем троим заочно предъявлены обвинения по статьям 214-2 (публичные призывы к терроризму), 281.2 (публичные призывы против государства) и 283.2.1 (разжигание национальной ненависти и вражды) Уголовного кодекса Азербайджана.

Поскольку обвиняемые находятся за пределами страны, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде ареста. Азербайджанская генпрокуратура направила обращения в компетентные органы государств-партнеров для установления их местонахождения, задержания и передачи Азербайджану, а также принимает меры для организации международного розыска по каналам Интерпола.