Силы ПВО сбили 791 беспилотник за ночь: что известно о последствиях атаки дронов

"Дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 791 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", – говорится в сообщении Минобороны РФ в мессенджере "Макс" во вторник, 18 августа 2026 года.

Что известно о последствиях атаки дронов

В Рязанской области пострадали три человека. "Двое госпитализированы, им оказывается медицинская помощь", – написал в "Максе" губернатор Павел Малков. Он указал, что повреждения получили три частных дома. Над регионом сбито девять БПЛА.

Как сообщил утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в ночь на 18 августа над семью районами уничтожено более 80 БПЛА. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", – написал чиновник в "Максе".

Силы ПВО уничтожили 25 беспилотников над территорией Калужской области. Предварительно, в одном из населенных пунктов Малоярославецкого округа обломками повреждены три нежилых строения. Пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.

В результате атаки дронов на Подмосковье незначительные повреждения получил логистический комплекс Wildberries, последствия ликвидированы, сообщила пресс-служба компании RWB, которой принадлежит маркетплейс. "Обломки задели стену здания. Последствия оперативно ликвидированы", – говорится в сообщении в Telegram-канале. В RWB уточнили, что на объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. Товары не пострадали.

На подлете к Москве за ночь было сбито 187 беспилотников.

Губернатор Подмосковья утром Андрей Воробьёв сообщил об уничтожении более чем 150 беспилотников над регионом. Ранения в результате падения БПЛА и их обломков получили три человека, в том числе ребенок. Кроме того, были зафиксированы повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в ряде муниципалитетов, включая Павлово-Посадский округ, Коломну, Котельники и Электросталь.

Обновлено в 9:00.