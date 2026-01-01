Три человека ранены при атаке дронов в Подмосковье

По словам главы региона, все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Воробьёв также отметил, что один из дронов попал в склад Wildberries в Богородском городском округе. Возникший пожар был локализован, по предварительным данным, пострадавших на объекте нет. В пресс-службе компании сообщили, что комплекс Wildberries получил незначительные повреждения, последствия ликвидированы, была проведена эвакуация персонала.

Кроме того, при отражении налета были зафиксированы повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в ряде муниципалитетов, включая Павлово-Посадский округ, Коломну, Котельники и Электросталь.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в период со вчерашнего вечера до 5:00 сегодняшнего дня в сторону Московского региона летели 620 БПЛА, 187 сбиты.

Атаки беспилотников на Москву и Подмосковье: хроника ущерба

ВСУ пытаются атаковать Москву и Подмосковье посредством беспилотников уже несколько лет. Как правило, дроны уничтожают на подлете к столице, однако в отдельных случаях обломки достигали городской инфраструктуры и жилых объектов.

Весной 2023 года в столице в результате налета дронов были впервые повреждены жилые дома: на Ленинском проспекте, 92/1, Профсоюзной улице, 98/6 и улице Атласова, 11. Летом того же года БПЛА несколько раз наносили ущерб небоскребам делового центра "Москва-Сити".

Летом 2026 года ВСУ начали активно атаковать столицу РФ дронами.

В июне были повреждены многоквартирный дом в Жуковском, частные дома в нескольких населенных пунктах, торговый центр "Белая Дача" и другие объекты. На Московском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание. В Раменском округе в результате атаки БПЛА возник пожар, погибла восьмилетняя девочка.

18 июля в Электростали БПЛА атаковал логистический центр Wildberries – 37 человек пострадало, позднее один из них умер. Обломки упали также на детский сад. В Ногинске возник пожар на территории нефтебазы. Позже в Чехове БПЛА попал в многоквартирный дом.

4 августа в промзоне Новосёлок (Чеховский округ) возникли несколько пожаров, наиболее крупный – на складе. Повреждены электроподстанция и административное здание. В деревне Солнышково обломки повредили частный дом и автомобиль. Пять человек погибли, 10 пострадали.