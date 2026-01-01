18 августа в Москве будет переменная облачность, местами кратковременный дождь

Днем столбики термометров в российской столице покажут +24...+26°C. В ночь на среду, 19 августа, температура воздуха опустится до +15°C. В Московской области ожидается +23...+26°C и до +14°C ночью.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Будет дуть южный и юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт. ст., влажность будет колебаться от 64 до 87%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Погода в столичном регионе теплая, иногда кратковременные дожди. Атмосферное давление и температура воздуха в пределах нормы на пониженном фоне, метеопатические реакции в такую погоду развиваются редко. Однако метеозависимым людям следует внимательнее отнестись к своему самочувствию. Повышенная влажность воздуха может спровоцировать обострение хронических заболеваний бронхов и легких, суставов и позвоночника. Недостаток кислорода в воздухе может привести к появлению одышки у людей с сердечно-сосудистыми недугами, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Вспышечная солнечная активность от низкой до умеренной, возможны вспышки класса Х. Геомагнитное поле возможно неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

В Гидрометцентре России сообщили, что самая холодная ночь в Москве на грядущей неделе прогнозируется в период с 19 на 20 августа, когда столбики термометров могут опуститься до +9°С. В дневные часы 20 августа погода также окажется самой прохладной за всю следующую неделю.