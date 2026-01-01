Belgee может вернуть в Россию упрощенный кроссовер X50

"Рассматриваем запуск производства и продаж для российского рынка упрощенной и доступной версии бестселлера Х50 уже в этом году", – заявили в компании.

Если планы реализуются, линейка Belgee в России увеличится с трех до четырех моделей: седан S50, среднеразмерный кроссовер X70 и два компактных кроссовера – X50+ и X50. Сейчас все автомобили бренда базируются на моделях Geely (Coolray, Atlas Pro и Emgrand) и выпускаются на заводе "Белджи" в Беларуси.

X50 уже был в гамме Belgee: под этим названием с 2023 года продавали перелицованный Geely Coolray, сборка которого велась с 2019 года. Весной 2026-го на смену ему пришел X50+ на базе более нового Coolray. Ключевое техническое отличие – четырехцилиндровый турбомотор 1,5 литра вместо прежнего трехцилиндрового.

Сейчас X50+ предлагается в четырех комплектациях по цене от 2.319.990 до 2.779.990 рублей. Уже базовая версия включает светодиодные фары, рейлинги, мультируль и круиз-контроль. В топовом оснащении есть электрорегулировки водительского кресла, интеллектуальный круиз-ассистент, комплекс активных помощников, дистанционный запуск и боковые подушки безопасности.