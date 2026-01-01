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Belgee может вернуть в Россию упрощенный кроссовер X50

Белорусский бренд Belgee рассматривает расширение модельного ряда на российском рынке и допускает возвращение бюджетного кроссовера X50 уже в этом году. Об этом Autonews.ru сообщили в представительстве компании во вторник, 18 августа 2026 года.

Belgee X50

Belgee X50

©Пресс-служба Belgee

"Рассматриваем запуск производства и продаж для российского рынка упрощенной и доступной версии бестселлера Х50 уже в этом году", – заявили в компании.

Если планы реализуются, линейка Belgee в России увеличится с трех до четырех моделей: седан S50, среднеразмерный кроссовер X70 и два компактных кроссовера – X50+ и X50. Сейчас все автомобили бренда базируются на моделях Geely (Coolray, Atlas Pro и Emgrand) и выпускаются на заводе "Белджи" в Беларуси.

X50 уже был в гамме Belgee: под этим названием с 2023 года продавали перелицованный Geely Coolray, сборка которого велась с 2019 года. Весной 2026-го на смену ему пришел X50+ на базе более нового Coolray. Ключевое техническое отличие – четырехцилиндровый турбомотор 1,5 литра вместо прежнего трехцилиндрового.

Сейчас X50+ предлагается в четырех комплектациях по цене от 2.319.990 до 2.779.990 рублей. Уже базовая версия включает светодиодные фары, рейлинги, мультируль и круиз-контроль. В топовом оснащении есть электрорегулировки водительского кресла, интеллектуальный круиз-ассистент, комплекс активных помощников, дистанционный запуск и боковые подушки безопасности.

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Метки: автомобили Белоруссия
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