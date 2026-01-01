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Трамп назвал Ормузский пролив "новой территорией США"

Американский президент во вторник, 18 августа 2026 года, опубликовал в социальной сети Truth Social фотографию, на которой изображена географическая карта Персидского и Оманского заливов. В центре нее синей окружностью выделен Ормузский пролив.

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Вид из космоса на Ормузский пролив

©Aerial Viewer/Shutterstock/Fotodom

Накануне Трамп рассказал, что положительно относится к идее объявить Ормузский пролив американским.

"У нас полный контроль над проливом", – добавил хозяин Белого дома.

Трамп также выступил с утверждением, что "пролив открыт", сообщает ТАСС.

Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, в свою очередь, написал сегодня в Telegram-канале, что Тегеран не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока Соединённые Штаты не выполнят ряд условий.

"До снятия блокады, освобождения замороженных активов, отмены нефтяных санкций, прекращения угроз и военных операций на всех фронтах, а также выполнения других условий меморандума о взаимопонимании Ормузский пролив открыт не будет", – отметил Галибаф.

Где находится Ормузский пролив, почему он так важен?

Ормузский пролив находится на юго-западе Азии и соединяет Персидский залив на юго-западе с Оманским заливом на юго-востоке, открывая выход в Аравийское море и Индийский океан. Пролив разделяет северное побережье Ирана и южные берега Омана (полуэксклав Мусандам) и ОАЭ.

Через Ормузский пролив до конфликта Вашингтона и Тегерана проходило около 20–25% мировых поставок нефти и нефтепродуктов (порядка 20 млн баррелей в сутки), а также около 20% глобального трафика сжиженного природного газа, преимущественно из Катара.

Для ключевых производителей углеводородов (Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, ОАЭ, Катара и Бахрейна) Ормузский пролив – единственный выход к открытому океану.

Кто сейчас контролирует Ормузский пролив?

По состоянию на 18 августа пролив остается зоной острого военного противостояния. Де-факто внешнюю морскую блокаду удерживают ВМС США. Иран сохраняет физический контроль над судоходством на своей стороне и держит морскую артерию закрытой.

Ранее командующий иранской армией Амир Хатами заявил, что США запрещен вход в Ормузский пролив.

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Метки: Иран Ормузский пролив США Трамп
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