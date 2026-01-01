Российские туристы пожаловались на неожиданную проблему на отдыхе в Турции

Одна из путешественниц рассказала, что во время отдыха в Турции регулярно ощущала запах табака. По ее словам, курящие встречались не только на пляже, но и во время прогулок на катерах и поездок в горы. Особенно неприятным для нее стало то, что некоторые отдыхающие курили рядом с детьми, пишет "Петербург 2".

Для Турции высокая распространенность курения действительно остается серьезной проблемой. По данным ОЭСР, ежедневно употребляют табак 28,3% жителей страны старше 15 лет. Это самый высокий показатель среди государств организации: средний показатель по ОЭСР составляет 14,8%.

При этом ситуация постепенно меняется. В Турции уже много лет действует запрет на курение в закрытых общественных помещениях и общественном транспорте. Власти также начали расширять практику создания зон, свободных от сигаретного дыма, на открытом воздухе.

В частности, в Анталье летом 2026 года появились первые общественные пляжи, где курение запрещено. Ограничения ввели на нескольких популярных участках побережья, в том числе в Ларе, Белеке, Чамьюве и Beach Park. Инициатива связана не только с защитой здоровья отдыхающих, но и с проблемой загрязнения побережья окурками. Власти региона намерены расширять такие зоны.

Однако о полном запрете курения на всех турецких пляжах речь пока не идет. Правила могут отличаться в зависимости от конкретной территории, поэтому туристам стоит обращать внимание на установленные на пляже знаки и обозначенные места для курения.

На федеральном уровне также готовятся новые ограничения. Предлагаемые поправки предусматривают расширение перечня мест, где курить будет запрещено, включая некоторые открытые общественные пространства. Однако эти изменения пока не стали общенациональным запретом и не должны восприниматься как уже действующие правила для всех курортов.

Для российских туристов проблема остается актуальной: Турция привлекает возможностью отдыхать у моря, однако тем, кто не переносит табачный дым или путешествует с детьми, стоит учитывать распространенность курения при выборе отеля и пляжа.

Появление первых зон без сигаретного дыма показывает, что власти постепенно реагируют на запрос на более комфортную туристическую среду. Но пока на большинстве курортов отдыхающим приходится самостоятельно выбирать места, где курящих людей меньше.