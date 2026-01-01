Зампред правления Генбанка разбился на мотоцикле

ДТП с участием автомобиля скорой помощи и мотоцикла в Москве

По данным Госавтоинспекции, столкновение произошло на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 9. 50-летний Ларин управлял мотоциклом, в который врезался автомобиль скорой помощи Mercedes-Benz Sprinter, принадлежащий частной медицинской организации "Инпромед". Медики пытались оказать ему помощь, но от полученных травм он скончался на месте.

Дептранс Москвы предупредил о затруднении движения на 1-й Тверской-Ямской улице на 3 км в сторону центра. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего уточняются.

Генбанк – опорный банк правительства Крыма с головным офисом в Симферополе, основан в 1993 году. Сеть отделений включает Москву, Московскую область, Краснодар, Донецк, Крым и Севастополь. Ларин курировал информационную безопасность Генбанка.