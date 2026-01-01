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Ситуация на топливном рынке: бензин дешевеет, но регионы вводят лимиты на заправку автомобилей

С 4 по 10 августа розничные цены на топливо в России снова снизились: в среднем на минус 0,69%, или 0,53 руб., следует из нового отчета Росстата. Неделей ранее падение было более резким – 1,44%, или 1,12 руб. Коррекция затронула 72 субъекта РФ. Сильнее других подешевел дизель, тогда как рост продолжился только по марке АИ-98.

Главное на топливном рынке: цены на топливо снижаются, но на АЗС снова вводят лимиты

©Quality Stock Arts/Shutterstock/Fotodom

По состоянию на 10 августа средняя цена литра бензина в стране составила 76,04 руб. (минус 0,53 руб. за неделю). АИ-92 – 72,17 руб./л (минус 0,60 руб.), АИ-95 – 78,21 руб./л (минус 0,51 руб.), АИ-98 – 101,78 руб./л (плюс 0,57 руб.). Дизельное топливо – 88,97 руб./л (минус 2,32 руб.). Об этом в четверг, 13 августа 2026 года, пишет "Авто.ру".

Динамика в регионах была разнонаправленной. Рост зафиксирован в 28 субъектах РФ, максимальный – в Тверской области (плюс 6,8%). Снижение отмечено в 44 субъектах, наибольшее – в Республике Дагестан (минус 9,1%). В Москве цены на бензин за неделю уменьшились на 0,2%, в Санкт-Петербурге увеличились на 0,1%.

Главные события на топливном рынке

На фоне решения правительства разрешить до 1 июля 2027 года выпуск и продажу бензина классов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4" вице-премьер Александр Новак заявил, что автозаправочные станции должны в понятной форме информировать покупателей о классе топлива, чтобы обеспечить осознанный выбор.

Логистические сбои в ряде регионов привели к локальным ограничениям.

  • В Калужской области власти сообщили о кратковременных перебоях с поставками АИ-92 и АИ-95, объяснив их перестройкой логистики от НПЗ. Имеющиеся запасы приоритезированы для сельхозпредприятий и спецтехники.
  • В Оренбургской области из-за сбоев в работе Орского НПЗ с 12 августа введена продажа по принципу "чет/нечет" (по последней цифре госномера) для обеспечения заправки экстренных служб и общественного транспорта. Действует полный запрет на отпуск топлива в канистры. Лимиты на бензин составляют от 15 до 30 л, на дизель – 60 л в городах и 200 л на трассах. Порядок на АЗС контролируют полиция и волонтеры.
  • С 13 августа аналогичный режим "чет/нечет" (по первой цифре номера) запущен в Липецкой области. На АЗС сетей "Газпром", "Лукойл", Teboil и "Роснефть" введено ограничение: не более 30 л бензина на одно транспортное средство. Ограничения не распространяются на дизель и на заправки вдоль ключевых автомагистралей.
  • В Сочи крупные операторы также сократили розничный отпуск топлива физлицам из-за сбоев в логистике. Мэрия рекомендовала временно отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом. По данным городских властей, спецтехника, коммунальные службы и общественный транспорт получают горючее по топливным картам без лимитов и в полном объеме.

ФАС сообщила о новых нарушениях в четырех регионах.

  • В Красноярске служба заподозрила операторов АЗС в картельном сговоре из-за синхронного повышения цен.
  • В Краснодарском крае несколько сетей – "Уфимнефть", "Лаба", "ЮНК", "Нефтесфера" – оштрафовано за неисполнение предупреждений.
  • В Запорожской области возбуждено три уголовных дела.
  • Вместе с тем в Саратовской и Брянской областях компании выполнили предписания ведомства и снизили цены.

По оценке директора Центра инвестиционного анализа ЦСР, ажиотажного спроса в крупнейших городах и аграрных регионах юга нет, а достаточные запасы дизельного топлива предотвратили скачок цен на сельхозпродукцию. Он ожидает выравнивания ситуации по мере завершения плановых и аварийных ремонтов на НПЗ.

На фоне дефицита бензина и дизельного топлива советник председателя Российского экологического общества отметил рост интереса к установке газобаллонного оборудования на 30–35%. Повышенный спрос привел к удорожанию монтажных работ на 10–20%. Эксперт подчеркнул необходимость развития альтернативных видов топлива для повышения устойчивости транспортной системы.

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Метки: автомобили бензин топливо
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