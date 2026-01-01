США ввели санкции против главы МУС и старшего прокурора

В Вашингтоне связали решение с деятельностью суда, которую считают выходящей за рамки его мандата.

Одновременно министерство опубликовало общую лицензию, разрешающую контрагентам до 17 сентября 2026 года сворачивать операции с участием заблокированных лиц и подконтрольных им структур.

Лицензия распространяется на Абдулая Сея, Томоко Аканэ, а также на любые организации, в которых они прямо или косвенно, индивидуально или совокупно владеют 50% и более.

МУС расценил новые ограничения как угрозу международному правопорядку. По заявлению суда, санкции США подрывают верховенство права. "Когда представители судебных органов сталкиваются с угрозами за применение закона, под угрозой оказывается сам международный правопорядок", – заявил представитель пресс-службы суда.

В инстанции подчеркнули, что меры не скажутся на работе учреждения. "Как уже заявлялось ранее, суд не намерен отступать и твердо поддерживает своих сотрудников. Суд продолжит в полной мере выполнять свой мандат", – отметил представитель инстанции.

История конфликта США и МУС

Действующая администрация США уже предпринимала аналогичные шаги в отношении МУС. Указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц суда, президент США Дональд Трамп подписал 6 февраля 2025 года. Американское правительство обвинило МУС в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль. Документ позволяет применять финансовые и визовые рестрикции к сотрудникам МУС, причастным к расследованиям в отношении граждан США или их союзников, а также к членам их семей.

Позже, 20 августа 2025 года, Государственный департамент США объявил о введении санкций в отношении двух судей и двух заместителей прокурора МУС. В санкционный список были включены Кимберли Прост (Канада), Николя Гийу (Франция), Назхат Шамим Хан (Фиджи) и Маме Мандиайе Нианг (Сенегал). Как говорилось в заявлении Госдепа, они причастны к расследованиям и судебным производствам в отношении граждан США и Израиля без согласия соответствующих государств.