Прогноз экспорта российской пшеницы резко понизили в "Русагротрансе"

Понижение прогноза обусловлено "текущими ограничениями по отгрузке из портов Чёрного моря".

Пересмотренная оценка, указывают в "Русагротрансе", в два с половиной раза ниже показателя предыдущего года. Последний раз августовский экспорт был настолько низким в 2010 году, когда удалось вывезти 1,6 млн тонн. Тогда посевы очень сильно пострадали от засухи, в ряде регионов погибло до трети посевов, а совокупная площадь гибели посевов составила 13,3 млн га (17% от общей). Собрано было 60,9 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Для сравнения, в январе 2026 года министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказывала, что по итогам 2025 года было произведено около 140 млн тонн зерновых, из которых 91 млн тонн – пшеница. Экспортировано в прошлом году было 50 млн тонн зерна, в том числе пшеницы – 41 млн тонн. Это позволило России сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы.

Что происходит с экспортом зерна?

Ситуация в Азовском море обострилась после атак дронов на танкеры в Таганрогском заливе. Минсельхоз США в августовском обзоре снизил оценку экспорта российской пшеницы в сезоне-2026/2027 на 1,5 млн тонн, до 46 млн тонн, указав на "логистические сбои, вызванные усилением конфликта в Азовском и Чёрном морях".

12 августа Лут на совещании с экспортерами и транспортными компаниями поручила сформировать альтернативные маршруты поставок зерна и масложировой продукции, чтобы компенсировать логистические ограничения в Азово-Черноморском бассейне.

Ключевая задача – обеспечить своевременную реализацию продукции и выстроить маршруты с учетом текущих ограничений. Среди альтернативных направлений названы порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. Для координации работы Минсельхоз сформирует специальный штаб с участием регионов, экспортеров и представителей транспортной инфраструктуры.

13 августа в ГК "Дело" заявили, что зерновой терминал КСК в порту Новороссийска прекращает разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и прочие операции. Кроме того, Объединенная зерновая компания информировала о повреждении инфраструктуры зернового терминала НКХП.