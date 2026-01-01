Минсельхоз переориентирует экспорт зерна на порты Балтики, Каспийского моря и Дальнего Востока

Ключевая задача – обеспечить своевременную реализацию продукции и выстроить маршруты с учетом текущих ограничений. Среди альтернативных направлений названы порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. Для координации работы Минсельхоз сформирует специальный штаб с участием регионов, экспортеров и представителей транспортной инфраструктуры.

Крупным экспортерам необходимо определить объемы зерна, которые они смогут закупить и вывезти, и сформировать конкретные маршруты. В первую очередь такая работа будет проведена по Ростовской области, где уже завершена уборка ранних зерновых и сформирован значительный экспортный потенциал. Для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления с учетом географии и экономики перевозок.

Штаб займется сбором планов экспортеров по закупке зерна, контролем закупочных цен на местах, согласованием заявок на железнодорожные перевозки и мониторингом отгрузки портовыми терминалами. Ранее о создании аналогичного штаба сообщал Минтранс, который вместе с Минобороны начал прорабатывать меры по защите судов в Азово-Черноморском бассейне.

Ситуация в Азовском море обострилась после атак дронов на танкеры в Таганрогском заливе. Глава МИД Сергей Лавров назвал действия Украины в Черном и Азовском морях "чистой воды терроризмом". Логистические сложности уже отразились на прогнозах: Минсельхоз США в августовском обзоре снизил оценку экспорта российской пшеницы в сезоне 2026/27 на 1,5 млн тонн, до 46 млн тонн, указав на "логистические сбои, вызванные усилением конфликта в Азовском и Черном морях".

Экспорт сельхозпродукции из России вырос в I квартале на 19%. Стоимость экспорта в январе – марте 2026 года достигла $10,9 млрд, сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Боровой.