Число пострадавших от атаки ВСУ на остановку в Энергодаре возросло до 19

Дрон ВСУ атаковал людей на остановке общественного транспорта утром во вторник, 18 августа 2026 года. В этот момент сотрудники Запорожской АЭС находились там и ожидали автобус, который должен был доставить их на рабочую смену. Изначально сообщалось, что погиб один человек и 16 пострадали. Состояние пострадавших не уточняется, но в пресс-службе ЗАЭС подчеркнули, что все они получают необходимую медпомощь, сообщило РИА Новости 19 августа.

Этой атакой Украина сорвала планировавшийся 20–21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар. Его планировалось приурочить к очередной ротации миссии экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции.

Гросси назвал атаки на автобусную остановку и промзону Запорожской АЭС "неприемлемыми действиями" и добавил, что это создает риски для безопасности станции. Он призвал ответственных за атаку командиров прекратить нападения на станцию.

Атаки на Запорожскую АЭС

После перехода Запорожской АЭС под контроль российских сил 4 марта 2022 года станция неоднократно оказывалась под обстрелами. 1 сентября 2022 года, в день первого визита на ЗАЭС миссии МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси, в районе станции и Энергодара продолжались артиллерийские обстрелы: четыре снаряда разорвались примерно в 400 м от первого энергоблока.

19–20 ноября 2022 года произошла одна из наиболее крупных серий обстрелов: по территории станции было выпущено не менее 25 снарядов. Один из них попал в крышу спецкорпуса №2, где хранилось ядерное топливо.

После длительного перерыва непосредственные атаки на саму станцию возобновились 7 апреля 2024 года. В течение дня произошло три удара беспилотниками – по району столовой, грузового порта и куполу шестого энергоблока. Были ранены три сотрудника станции, повреждены грузовик и крыша энергоблока. 8 апреля беспилотник вновь атаковал район станции, его обломки упали на крышу шестого энергоблока. В последующие дни сообщалось также об атаках на учебный центр ЗАЭС. 18 апреля дрон был нейтрализован над крышей здания тренажерного центра.

Наиболее серьезные повреждения инфраструктуры станции произошли 11 августа 2024 года: в результате атаки беспилотника загорелась одна из двух градирен системы охлаждения, которая полностью выгорела изнутри. При этом шесть энергоблоков станции находились в состоянии холодного останова.

В 2025 и 2026 годах атаки в районе ЗАЭС и Энергодара продолжались. В частности, сообщалось об активизации ударов беспилотниками по инфраструктуре города-спутника станции. Отдельные инциденты происходили непосредственно на территории ЗАЭС.

Ночью 2 августа 2026 года украинский дрон нанес удар в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока Запорожской АЭС.