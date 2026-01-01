Доставка контейнера из Китая за год подорожала на 77% и близка к рекорду 2022 года

Главный фактор роста цен – увеличение стоимости мультимодальной перевозки через порты Дальнего Востока, где на 9% за месяц подорожал морской фрахт контейнеров и на 6% – железнодорожная перевозка. Ослабление курса рубля в августе замедлило динамику индекса.

Импорт из Китая в Россию в июле обновил абсолютный помесячный рекорд и вырос до $12,3 млрд – на 7% к предыдущему месяцу, или на 35% год к году. Перевозки контейнеров по сети РЖД в импортном сообщении достигли 182 тыс. TEU (единица измерения, соответствующая объему 20-футового ISO-контейнера). Это на 30% больше, чем годом ранее. Морские порты РФ обработали на 17% больше импортных контейнеров (215 тыс. TEU), дальневосточные – на 13% больше (124 тыс. TEU).

При этом индекс стоимости доставки контейнера из Китая в Москву в июле вырос по сравнению с июнем на 6% и составил $9531 за FEU (эквивалент 40-футового контейнера), пишет "Коммерсантъ" в среду, 19 августа, со ссылкой на данные транспортно-логистического холдинга "Дело". Текущие значения импортных ставок приближаются к рекордным значениям конца 2021 года и конца 2022 года ($10,2–10,5 тыс.)

Особенностью 2026 года стало почти синхронное повышение ставок со второго квартала на ключевых направлениях: через порты Дальнего Востока, Санкт-Петербурга, Новороссийска и сухопутные переходы с Азией из-за постоянных колебаний спроса между всеми маршрутами. На ставки влияет множество факторов: доступность контейнерного оборудования, стабильность маршрута, наличие флота на морских путях, уровень конкуренции, а также курс рубля.

Дальнейший тренд будет определяться спросом в импорте, а также наличием различных геополитических рисков на маршруте следования, полагают в ГК "Дело". ЦЦИ ожидает сохранения сдержанного роста ставок на контейнерные перевозки из Китая в ближайшие месяцы.

Российские логистические компании сталкиваются с проблемами на фоне ограничений и рисков, связанных с атаками Вооруженных сил Украины. Схемы поставок значительно изменились с 2022 года, в результате значительно вырос товарооборот КНР и РФ. В 2022 году показатель впервые перешел отметку $190 млрд, в 2024-м достиг рекордных $245 млрд, а в 2025-м несколько сократился.