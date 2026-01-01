Иран добивается полного завершения боевых действий в Персидском заливе – Аракчи

"Иран передал посредникам, что Тегеран не принимает прекращение огня, война должна закончиться так, чтобы больше не повторилась", – приводит слова Аракчи агентство Tasnim.

По его словам, военное противостояние в регионе показало, что США "не могут защитить даже свои собственные базы". Он добавил, что "новый подход к обеспечению стабильности в регионе должен основываться на коллективной безопасности и взаимном разрешении экономических конфликтов".

Министр также указал на "эффективную посредническую роль" Катара и Пакистана в переговорах между Тегераном и Вашингтоном и подчеркнул, что отношения Тегерана с Дохой сейчас "находятся в очень позитивной фазе".

Аракчи ранее высказал точку зрения, что Тегеран победил в конфликте с Вашингтоном. По словам дипломата, 13 из 14 условий меморандума о взаимопонимании, который США заключили с Ираном, были в пользу исламской республики.

Когда прервались переговоры США и Ирана?

Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном были окончательно приостановлены в июле 2026 года после нового масштабного обмена военными ударами и взаимных обвинений в нарушении временного меморандума.

Хронология приостановок и срывов диалога