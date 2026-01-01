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Иран добивается полного завершения боевых действий в Персидском заливе – Аракчи

По словам главы МИД Исламской республики, Тегерану не нужно временное прекращение огня – именно этот тезис он донес на непрямых переговорах с США.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

©Sha Dati/XinHua/Global Look Press

"Иран передал посредникам, что Тегеран не принимает прекращение огня, война должна закончиться так, чтобы больше не повторилась", – приводит слова Аракчи агентство Tasnim.

По его словам, военное противостояние в регионе показало, что США "не могут защитить даже свои собственные базы". Он добавил, что "новый подход к обеспечению стабильности в регионе должен основываться на коллективной безопасности и взаимном разрешении экономических конфликтов".

Министр также указал на "эффективную посредническую роль" Катара и Пакистана в переговорах между Тегераном и Вашингтоном и подчеркнул, что отношения Тегерана с Дохой сейчас "находятся в очень позитивной фазе".

Аракчи ранее высказал точку зрения, что Тегеран победил в конфликте с Вашингтоном. По словам дипломата, 13 из 14 условий меморандума о взаимопонимании, который США заключили с Ираном, были в пользу исламской республики.

Когда прервались переговоры США и Ирана?

Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном были окончательно приостановлены в июле 2026 года после нового масштабного обмена военными ударами и взаимных обвинений в нарушении временного меморандума.

Хронология приостановок и срывов диалога

  • 19 июня. Была сорвана первая очная встреча делегаций в Швейцарии (Бюргеншток). Переговоры отменили из-за разногласий по условиям прекращения огня в Ливане, однако вскоре стороны все же возобновили контакты.
  • 28–29 июня. Тегеран отменил запланированные технические консультации в Дохе после очередных локальных столкновений.
  • 8 июля. После обмена ударами (атак США по объектам в Иране и ответных ударов по американским базам) президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о прекращении действия режима перемирия. Тегеран объявил о полной приостановке выполнения обязательств и заморозке переговорного процесса.
  • Август. Срок действия летнего меморандума о взаимопонимании истек 17 августа, стороны отказались продлевать соглашение, подтвердив отсутствие активных переговоров.

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Метки: Иран США
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