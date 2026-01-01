США умоляют Иран о переговорах на иранских условиях – глава МИД Аракчи

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, написал в социальной сети Truth Social, что какие-либо переговоры или контакты с Тегераном "не ведутся и не запланированы".

"Морская блокада действует в полную силу. Ормузский пролив открыт и функционирует. Все мины извлечены или подорваны", – добавил Трамп.

Когда прервались переговоры США и Ирана?

Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном были окончательно приостановлены в июле 2026 года после нового масштабного обмена военными ударами и взаимных обвинений в нарушении временного меморандума.

Хронология приостановок и срывов диалога

19 июня. Была сорвана первая очная встреча делегаций в Швейцарии (Бюргеншток). Переговоры отменили из-за разногласий по условиям прекращения огня в Ливане, однако вскоре стороны все же возобновили контакты.

28–29 июня. Тегеран отменил запланированные технические консультации в Дохе после очередных локальных столкновений.

8 июля. После обмена ударами (атак США по объектам в Иране и ответных ударов по американским базам) Дональд Трамп сообщил о прекращении действия режима перемирия. Тегеран объявил о полной приостановке выполнения обязательств и заморозке переговорного процесса.

Август. Срок действия летнего меморандума о взаимопонимании истек 17 августа, стороны отказались продлевать соглашение, подтвердив отсутствие активных переговоров.

Ранее Трамп публично предупредил, что американская армия ударит по Оману, если тот попытается вмешаться в процесс урегулирования отношений с Ираном.