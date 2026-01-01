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Трамп пригрозил ударом по Оману при срыве урегулирования с Ираном

Вашингтон готов применить военную силу для защиты своих дипломатических планов на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп в понедельник, 17 августа 2026 года, публично предупредил, что американская армия нанесет удар по Оману, если тот попытается вмешаться в процесс урегулирования отношений с Ираном.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп (архивное фото)

©Rawpixel.com/Shutterstock/Fotodom

"Если Оман встанет у нас на пути, мы разбомбим их к чертям", – сказал Трамп в эфире Fox News.

При этом конкретных сценариев или сроков возможной атаки американский лидер приводить не стал.

В своем заявлении Трамп также жестко потребовал от Ирана поднять белый флаг и капитулировать, отметив, что Вашингтон в данном вопросе не спешит.

Угрозы военного вмешательства прозвучали на фоне сообщений о тайных контактах. По данным ближневосточных источников, Соединённые Штаты Америки и Иран предварительно согласились пролонгировать действующий 60-дневный режим прекращения огня. Официальные представители сторон информацию журналистов о продлении перемирия пока не комментировали.

Иран рассматривает инициативы США и Израиля по прекращению огня как инструмент для снижения давления на рынки и подготовки к следующему этапу боевых действий.

В Тегеране считают, что текущие переговоры являются лишь "интерлюдией перед конфликтом", а заключенный меморандум "был, вероятно, попыткой США и Израиля ослабить давление на глобальную экономику и выиграть время", сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников и разведывательные данные.

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Метки: Дональд Трамп Иран Оман США
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