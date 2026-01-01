Трамп пригрозил ударом по Оману при срыве урегулирования с Ираном

"Если Оман встанет у нас на пути, мы разбомбим их к чертям", – сказал Трамп в эфире Fox News.

При этом конкретных сценариев или сроков возможной атаки американский лидер приводить не стал.

В своем заявлении Трамп также жестко потребовал от Ирана поднять белый флаг и капитулировать, отметив, что Вашингтон в данном вопросе не спешит.

Угрозы военного вмешательства прозвучали на фоне сообщений о тайных контактах. По данным ближневосточных источников, Соединённые Штаты Америки и Иран предварительно согласились пролонгировать действующий 60-дневный режим прекращения огня. Официальные представители сторон информацию журналистов о продлении перемирия пока не комментировали.

Иран рассматривает инициативы США и Израиля по прекращению огня как инструмент для снижения давления на рынки и подготовки к следующему этапу боевых действий.

В Тегеране считают, что текущие переговоры являются лишь "интерлюдией перед конфликтом", а заключенный меморандум "был, вероятно, попыткой США и Израиля ослабить давление на глобальную экономику и выиграть время", сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников и разведывательные данные.