Массовое внедрение цифрового рубля в России начнется 1 сентября: что изменится для обычных граждан

Все операции с цифровым рублем будут проводиться бесплатно, комиссии за переводы и платежи не предусмотрены, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Центробанка РФ Алла Бакина. Использование цифровых рублей для граждан останется добровольным.

Цифровой рубль станет третьей формой российской валюты и будет обращаться параллельно с существующими деньгами. Оплачивать покупки с помощью цифровой нацвалюты можно будет, в частности, через банковские приложения с помощью QR-кода.

Кто подключается первым

С 1 сентября возможность работать с цифровыми рублями должны предоставить крупнейшие банки, а также торговые и сервисные компании – клиенты этих банков, если их выручка за предыдущий год превышает 120 млн рублей.

Одновременно доступ к цифровому рублю должны обеспечить девять банков, имеющих статус значимых на рынке платежных услуг. Большинство из них уже участвует в пилотном проекте. Три организации получили соответствующий статус только в феврале 2026 года и могут завершить подготовку позднее.

Речь идет о системно значимых банках. В их список, утвержденный ЦБ на 2026 год, входят:

Сбербанк;

ВТБ;

Газпромбанк;

Альфа-банк;

Совкомбанк;

Московский кредитный банк;

банк ДОМ.РФ;

Т-Банк;

Промсвязьбанк;

Россельхозбанк;

ЮниКредит Банк;

Райффайзенбанк.

Что изменится для обычных россиян

Человеку, который не хочет пользоваться цифровым рублем, 1 сентября ничего делать не придется. Банк не будет автоматически переводить его деньги на новый счет. Можно будет продолжать получать зарплату на обычную банковскую карту, хранить деньги на банковском счете, пользоваться наличными и оплачивать покупки привычным способом.

Если россиянин захочет пользоваться цифровым рублем, он сможет открыть цифровой кошелек через приложение своего банка, пополнить его, получать на него цифровые рубли, переводить их другим людям и оплачивать покупки. При этом у человека будет один цифровой счет на платформе Банка России, а управлять им можно будет через приложения банков, подключенных к системе.

Зарплата или пенсия в цифровых рублях возможны только при согласии самого гражданина. При этом появится больше мест, где цифровым рублем можно будет расплатиться.

Одновременно с запуском цифрового рубля начнет действовать универсальный QR-код НСПК. Через него можно будет проводить платежи различными способами, в том числе цифровыми рублями.

Чем цифровой рубль отличается от обычного

Цифровой рубль – та же российская валюта, а не отдельные деньги: один цифровой рубль равен одному наличному и одному безналичному рублю. Отличие прежде всего в инфраструктуре. Обычные безналичные рубли находятся на счете в коммерческом банке, а цифровые – на специальном счете цифрового рубля на платформе Банка России. Управлять им человек сможет через приложение подключенного банка.

Для граждан цифровой рубль имеет несколько особенностей:

операции бесплатны – переводы и платежи физических лиц останутся без комиссии;

проценты на остаток не начисляются, это не вклад;

цифровой рубль можно переводить на обычный банковский счет и обратно;

цифровыми рублями можно будет платить за товары и услуги;

деньги существуют в единой инфраструктуре ЦБ, поэтому для платежа не требуется переводить их с одного коммерческого банковского счета на другой.

Для повседневной покупки разница может быть практически незаметна: человек открывает кошелек, выбирает цифровые рубли и оплачивает покупку. Главное отличие состоит в том, кто ведет счет и платежную инфраструктуру: обычные безналичные деньги – коммерческий банк, цифровые – платформа Банка России.

Что будет с цифровым рублем в ближайшие два года

Следующий этап внедрения цифрового рубля начнется 1 сентября 2027 года. Тогда соответствующая обязанность появится у всех банков с универсальной лицензией, а принимать цифровые рубли должны будут их торговые и сервисные клиенты с годовой выручкой свыше 30 млн рублей.

С 1 сентября 2028 года система расширится на банки с базовой лицензией и следующую категорию торговых компаний. Таким образом, внедрение рассчитано не на один день, а на несколько этапов вплоть до 2028 года.

Как проходило внедрение цифрового рубля

Банк России начал подготовку к его внедрению в 2021 году. В 2022 году законопроект о новой форме национальной валюты был внесен в Госдуму, а в июле 2023 года президент подписал закон, создавший правовую основу для проекта.

15 августа 2023 года Банк России запустил пилотный проект с реальными цифровыми рублями. На первом этапе в нем участвовали клиенты 13 банков. Тестировались открытие цифровых кошельков, переводы между гражданами и оплата товаров и услуг.

1 сентября 2024 года начался новый этап эксперимента. Его масштаб существенно увеличили: первоначально в пилоте участвовали около 600 граждан и 22 компании, затем банки получили возможность расширить его примерно до 9 тыс. граждан и 1,2 тыс. компаний.

Первоначально полноценное внедрение планировалось начать 1 июля 2025 года. Однако в 2025 году сроки пересмотрели: Банк России предложил перенести начало массового этапа, чтобы банки и рынок успели подготовиться. В июле 2025 года Госдума закрепила новую дату – 1 сентября 2026 года.

Как связаны цифровой рубль и трансформация российской экономики, читайте в специальном материале "Профиля".