Власти Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию еще из 16 населенных пунктов

"Объявили принудительную эвакуацию еще из 16 населенных пунктов Николаевской, Петропавловской и Украинской общин в Синельниковском районе. В течение месяца уехать оттуда следует семьям с детьми", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Ганжи, под эвакуацию подпадают 2177 детей, которых вывезут вместе с родителями, опекунами или законными представителями.

Синельниковский район расположен на юго-востоке Днепропетровской области. Он граничит на западе с Днепровским, на севере – с Самаровским и Павлоградским, на северо-востоке – с Лозовским районом Харьковской области, на востоке – с Донецкой Народной Республикой, на юге – с Запорожской областью.

Районные администрации на Украине регулярно объявляют об эвакуациях из-за приближения линии фронта. 2 марта Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий принудительно эвакуировать детей с территории активных боевых действий без согласия родителей.

По последним данным Министерства развития общин и территорий Украины, за девять месяцев из прифронтовых районов вывезли свыше 178 тыс. человек.

24 июля в 10 селах Богиновской общины в Синельниковском районе объявили об обязательной эвакуации семей с детьми. Как заявлял Ганжа, оттуда должны были выехать 222 семьи, в которых воспитываются 364 ребенка. 10 июля он сообщил, что введена обязательная эвакуация всех жителей из двух населенных пунктов области – Васильковки Синельниковского района и Вышетарасовки Никопольского района. По его словам, там оставались более 6,5 тыс. взрослых. Детей оттуда вывезли раньше.

9 августа принудительная эвакуация была объявлена в нескольких населенных пунктах подконтрольной Украине части Херсонской области.

В июне 2026 года стало известно, что украинские власти эвакуируют жителей ряда населенных пунктов в подконтрольной Киеву части Запорожской области, включая город Запорожье. Как заявил заместитель министра региональной безопасности области Олег Мурачев, в Запорожье эвакуация "пока носит избирательный и частичный характер".