Беспилотники ВСУ атаковали Донецк: погибла женщина, четверо пострадали

В Калининском районе в результате налета ранены двое мужчин и девушка. Там же разрушены два торговых павильона и гараж. Кроме того, повреждены три транспортных средства и остекление многоквартирного дома.

Донецкая Народная Республика регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Три дня назад в Куйбышевском районе Донецка в результате атаки украинских беспилотников был уничтожен торговый центр "Галактика".

Атаки украинских беспилотников на объекты торговой сети "Галактика" в ДНР нанесли урон и самой компании, и ее 450 поставщикам, рассказал ТАСС Геннадий Гальчук, директор операционного департамента ООО "Наместник" (юрлицо сети). С 2022 по 2024 год из-за обстрелов были разрушены три крупных гипермаркета компании.

5 августа украинские военные с помощью беспилотника Hornet нанесли удар по больнице в центральной части Донецка. Погибла женщина, еще две пациентки были ранены.