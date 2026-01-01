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Беспилотники ВСУ атаковали Донецк: погибла женщина, четверо пострадали

В Кировском районе Донецка в результате атаки беспилотника на частный дом ночью в среду, 19 августа 2026 года, погибла женщина 1964 года рождения и пострадала женщина 1978 года рождения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары выросло до 35

(Иллюстрация)

©Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

В Калининском районе в результате налета ранены двое мужчин и девушка. Там же разрушены два торговых павильона и гараж. Кроме того, повреждены три транспортных средства и остекление многоквартирного дома.

Донецкая Народная Республика регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Три дня назад в Куйбышевском районе Донецка в результате атаки украинских беспилотников был уничтожен торговый центр "Галактика".

Атаки украинских беспилотников на объекты торговой сети "Галактика" в ДНР нанесли урон и самой компании, и ее 450 поставщикам, рассказал ТАСС Геннадий Гальчук, директор операционного департамента ООО "Наместник" (юрлицо сети). С 2022 по 2024 год из-за обстрелов были разрушены три крупных гипермаркета компании.

5 августа украинские военные с помощью беспилотника Hornet нанесли удар по больнице в центральной части Донецка. Погибла женщина, еще две пациентки были ранены.

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Метки: БПЛА ДНР
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