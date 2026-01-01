Атака беспилотника на больницу в Донецке: что известно к этому часу

Украинские военные с помощью беспилотника Hornet в среду, 5 августа 2026 года, нанесли удар по больнице в центральной части Донецка. В результате налета есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения. "Профиль" собрал информацию о происшествии.