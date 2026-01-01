Атака беспилотника на больницу в Донецке: что известно к этому часу

Удар беспилотника
- БПЛА влетел непосредственно в окно палаты терапевтического корпуса медицинского учреждения.
- Помещения, подвергшиеся атаке, расположены на верхнем этаже лечебного здания в Киевском районе.
- Взрывом частично разрушена одна из несущих стен, выбиты стекла и сильно поврежден наружный фасад.
- Нападение на лечебное заведение велось с применением БПЛА Hornet.
- Обломки кирпичной кладки рухнули на спальные места, где в этот момент лежали проходящие лечение люди, о чем рассказал заместитель руководителя Народной дружины ДНР Даниил Григорь. Его слова приводит ТАСС.
Данные о пострадавших
- Согласно заявлению главы городской администрации Алексея Кулемзина, погибла пенсионерка 1948 года рождения, а еще две женщины 1946 и 1952 годов рождения получили травмы разной степени тяжести.
- Один из раненых в ходе этой атаки на медицинский комплекс находится в крайне тяжелом состоянии, уточнили представители Министерства здравоохранения региона.
- Самочувствие еще одной пострадавшей характеризуется медиками как состояние средней тяжести.
- Всех раненых экстренно перевезли в Республиканскую клиническую больницу имени Калинина.