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Атака беспилотника на больницу в Донецке: что известно к этому часу

Украинские военные с помощью беспилотника Hornet в среду, 5 августа 2026 года, нанесли удар по больнице в центральной части Донецка. В результате налета есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения. "Профиль" собрал информацию о происшествии.

Погибший и раненые. ВСУ атаковали беспилотником больницу в Донецке

(Архивное фото)

©Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Удар беспилотника

  • БПЛА влетел непосредственно в окно палаты терапевтического корпуса медицинского учреждения.
  • Помещения, подвергшиеся атаке, расположены на верхнем этаже лечебного здания в Киевском районе.
  • Взрывом частично разрушена одна из несущих стен, выбиты стекла и сильно поврежден наружный фасад.
  • Нападение на лечебное заведение велось с применением БПЛА Hornet.
  • Обломки кирпичной кладки рухнули на спальные места, где в этот момент лежали проходящие лечение люди, о чем рассказал заместитель руководителя Народной дружины ДНР Даниил Григорь. Его слова приводит ТАСС.

Данные о пострадавших

  • Согласно заявлению главы городской администрации Алексея Кулемзина, погибла пенсионерка 1948 года рождения, а еще две женщины 1946 и 1952 годов рождения получили травмы разной степени тяжести.
  • Один из раненых в ходе этой атаки на медицинский комплекс находится в крайне тяжелом состоянии, уточнили представители Министерства здравоохранения региона.
  • Самочувствие еще одной пострадавшей характеризуется медиками как состояние средней тяжести.
  • Всех раненых экстренно перевезли в Республиканскую клиническую больницу имени Калинина.

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Метки: больница БПЛА Донбасс
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