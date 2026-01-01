WSJ: Трамп добивается встречи с Ким Чен Ыном этой осенью

WSJ указывает, что обсуждается возможность провести переговоры во время ближайшей поездки президента в Азию.

В статье отмечается: "Трамп в частном порядке обсуждал возможность личной встречи с Кимом во время следующей поездки президента в Азию".

Как уточняет газета, потенциальной площадкой может стать ноябрьский саммит АТЭС в Китае.

В понедельник, 17 августа, президент США заявил, что Ким Чен Ын ответил на его призыв провести переговоры двух стран. Других подробностей обсуждений он не привел.

Ранее Трамп заявил о хорошем личном контакте с Ким Чен Ыном. "Мы ладим с ним", – сказал президент США о главе северокорейского государства.

До этого он сообщил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету сократить масштабы совместных военных учений США и Южной Кореи, назвав сами маневры необязательными. В МИД КНДР эти учения охарактеризовали как репетицию агрессивной войны и заявили о готовности дать на них ответ.

Отношения двух лидеров

В конце апреля 2025 года стало известно, что администрация президента США втайне проводит обсуждения и консультируется с экспертами, рассматривая варианты потенциального возобновления диалога с КНДР. По данным журналистов, КНДР пока занимает относительно низкое место в списке приоритетов Трампа, однако политик дал понять, что хотел бы возобновить переговоры с Ким Чен Ыном.

Несмотря на то, что Трамп раньше уверял, что может легко договориться с Ким Чен Ыном, эксперты в США считают, что у президента больше нет серьезных рычагов влияния на Пхеньян, заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Сидни Сайлер, ранее занимавший пост координатора по Северной Корее в национальной разведке США.

По его словам, Трамп часто называет КНДР "ядерной державой". Как отметил аналитик, это попытка президента США показать уважение к Северной Корее и продемонстрировать, что он не собирается обращаться с Пхеньяном как с проигравшей стороной.

В конце июня 2019 года Трамп, который тогда занимал пост президента в рамках своего первого срока, и Ким Чен Ын провели переговоры в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи. Стороны тогда договорились создать группу переговорщиков для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова.