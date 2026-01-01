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США и Иран согласились продлить 60-дневное перемирие

Срок действующих договоренностей о прекращении огня истекает 17 августа, а консультации о дальнейших параметрах режима продолжаются. Ключевой нерешенный вопрос – на какой период продлят перемирие. Конкретная продолжительность пока не зафиксирована.

Флаги США и Ирана

©Andy.LIU/Shutterstock/Fotodom

По данным Anadolu со ссылкой на источники в правительстве Пакистана, США и Иран в принципе согласовали продление 60-дневного режима тишины в рамках Исламабадского меморандума. Как в среду, 12 августа 2026 года, утверждает агентство, Вашингтон и Тегеран уже уведомили посредников о своей готовности сохранить прекращение огня, однако детали еще согласовываются.

12 августа журнал The Atlantic сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела подход к урегулированию конфликта с Ираном, отказавшись как от дипломатических шагов, так и от военных действий.

10 августа Трамп потребовал от Тегерана выплатить компенсации за гибель и ранения американцев, а также за участие Ирана в региональных конфликтах. По его словам, иранская сторона, в свою очередь, настаивает на возмещении ущерба, понесенного страной за последние пять месяцев военного противостояния, хотя ранее вопрос компенсаций на переговорах с США не поднимался.

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном был подписан 17 июня. Документ предусматривает взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, а также обязательство воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.

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Метки: Иран США
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