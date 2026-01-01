Россия и Китай за 25 лет увеличили товарооборот более чем в 30 раз

Одним из факторов устойчивости они назвали практически полный переход на расчеты в национальных валютах. Товарооборот России и Китая за последние 25 лет вырос более чем в 30 раз и уже несколько лет превышает $200 млрд, говорится в статье.

В числе приоритетов Москвы и Пекина – защита двусторонней торговли и кооперации от внешних ограничений. Послы также выделили совместные проекты в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и логистике, космосе, а также развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта.

По данным китайской таможенной статистики, товарооборот двух стран составлял около $8 млрд в 2000 году, превысил $100 млрд в 2018 году, а в 2022 году впервые перешел отметку $190 млрд. В 2023 году показатель достиг примерно $240 млрд, в 2024-м – рекордных $245 млрд.

В 2025 году торговля несколько сократилась – примерно до $228–237 млрд в зависимости от методики учета российской и китайской статистики, однако осталась более чем в 28 раз выше уровня 2000 года.

Китай является крупнейшим торговым партнером России, а Россия, в свою очередь, входит в число крупнейших поставщиков энергоносителей для КНР. Основу российского экспорта в Китай составляют нефть, нефтепродукты, природный газ, уголь и другие сырьевые товары, тогда как Китай поставляет в Россию преимущественно машины и оборудование, автомобили, электронику, промышленную продукцию и потребительские товары.

При этом нынешняя структура торговли значительно отличается от той, что была 20–25 лет назад: после 2022 года Россия существенно переориентировала внешнюю торговлю на азиатские рынки, а значение Китая для российского импорта и экспорта резко увеличилось.

Накануне Россия и Китай договорились о промышленном сотрудничестве на Дальнем Востоке.