Россия и Китай договорились о промышленном сотрудничестве на Дальнем Востоке

Эти темы стали центральными на выездной сессии XI Восточного экономического форума в Пекине, посвященной взаимодействию Дальнего Востока Российской Федерации и провинций Китайской Народной Республики. Об этом в среду, 12 августа 2026 года, сообщил фонд "Росконгресс".

По данным организаторов, площадка в Пекине стала ключевым местом для прямого диалога деловых кругов двух стран. Представители бизнеса обсудили широкий пакет мер для масштабной промышленной и технологической кооперации, обозначив приоритеты и форматы совместной работы.

Отдельное внимание уделили поддержке иностранного бизнеса и совместным высокотехнологичным проектам с российскими компаниями на Дальнем Востоке. Рассматривались инструменты для китайских инвесторов, которые уже ведут деятельность в регионе или планируют выход на рынок.

Особым блоком прошла дискуссия о Международной территории опережающего развития (МТОР): ее особенностях, нормативной базе и подходах к продвижению продукции под брендом "Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток".

Заместитель генерального директора КРДВ по привлечению инвестиций Кирилл Каменев подчеркнул, что задача МТОР – ускоренное создание производств на территории Дальневосточного федерального округа и привлечение иностранных вложений в приоритетные для страны отрасли. По его словам, предоставляемые режимом инструменты и преференции нацелены на сокращение сроков запуска проектов и повышение их устойчивости.

Каменев также представил портфель инвестиционно привлекательных инициатив для российско-китайского партнерства в сферах рекреации, логистики и промышленности. Речь шла о проектах с высокой степенью готовности и потенциалом для быстрого масштабирования при участии инвесторов из КНР.

Первый заместитель генерального директора фонда "Росконгресс", директор Восточного экономического форума Игорь Павлов отметил традиционно широкое участие китайского бизнеса в ВЭФ. По его оценке, формат выездных площадок помогает поддерживать постоянный предметный диалог, расширять круг партнеров и совместно формировать повестку будущих встреч на форуме.

Помимо логистического развития острова Большой Уссурийский, участники сессии выделили перспективы в таких направлениях, как ИИ-решения для промышленности и сервиса, трансграничная электронная торговля и зеленые технологии – от энергоэффективности до проектов низкоуглеродной инфраструктуры.

Председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь отметил рост числа предприятий из КНР на Дальнем Востоке и увеличение их доходов от операционной деятельности. По его словам, ВЭФ стал ключевой платформой для взаимодействия бизнеса двух стран, а количество совместных инициатив будет продолжать расти.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.