В течение суток нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Кроме того, вечером 17 августа ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одессы поражены резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ.

Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение подразделениям шести формирований ВСУ в районах девяти населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение подразделениям четырех формирований ВСУ в районах трех населенных пунктов Харьковской области и четырех населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 220 военнослужащих, 20 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Группировка войск "Юг" освободила населенный пункт Ореховатка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение подразделениям четырех формирований ВСУ в районах девяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 260 военнослужащих, бронетранспортер Spartan производства Великобритании, бронетранспортер М113 производства США, девять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV производства США и два бронеавтомобиля Senator канадского производства, 23 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Красноподолье Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение подразделениям семи формирований ВСУ в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 355 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника. Нанесено поражение подразделениям пяти формирований ВСУ в районах двух населенных пунктов Днепропетровской области и пяти населенных пунктов Запорожской области. Потери противника составили более 365 военнослужащих, боевую бронированную машину и 10 автомобилей.

Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение подразделениям двух формирований ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, 18 автомобилей, два безэкипажных катера, две станции радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

ВКС России сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда, выпущенных из системы залпового огня HIMARS, а также 1671 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Силы ПВО сбили 791 беспилотник за ночь. "Профиль" рассказал, что известно о последствиях атаки дронов.