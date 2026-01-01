Geely запустила в России продажи нового гибрида EX5 EM-R: цены от 3,46 млн рублей

В конфигурации EM-R бензиновый двигатель внутреннего сгорания работает исключительно как генератор и заряжает тяговую батарею. В EM-i ДВС, помимо генератора, может подключаться к передним колесам. При этом основные характеристики сопоставимы: 1,5-литровый атмосферный мотор выдает 99 л. с., электродвигатель – 218 л. с., разгон до "сотни" занимает 8,1 секунды.

Литий-железо-фосфатная тяговая батарея заряжается от 30 до 80% за 20 минут при использовании быстрой зарядки постоянным током, пишет "Автопилот". Зарядка возможна как от бытовой сети переменного тока, так и от станций постоянного тока.

Отличия между EX5 EM-R и EM-i затрагивают, в частности, налоговую мощность (68 л. с. у EM-R против 167 л. с. у EM-i), взвешенный расход топлива в смешанном цикле (1 л против 1,2 л на 100 км) и расход топлива в смешанном цикле (4,5 л против 4,3 л на 100 км). Заявленный суммарный запас хода – 1 тыс. км, на электротяге – 105 км.

Базовая комплектация EX5 EM-R включает 18-дюймовые колесные диски, два экрана (15,4-дюймовый центральный сенсорный и 10,2-дюймовая "приборка"), климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, аудиосистему с шестью динамиками, камеру заднего вида, механические регулировки передних сидений и зимний пакет.

Топовый вариант EM-R по оснащению соответствует модификации EX5 EM-i за исключением размерности дисков. В перечне оборудования – панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфона, проекционный дисплей, комплекс систем помощи водителю, электрорегулировки и вентиляция передних кресел, система кругового обзора и 16 аудиодинамиков.

Какие еще модели Geely можно официально купить в России?