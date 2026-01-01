Конкурс "Интервидение" 2026 года пройдет в Саудовской Аравии, подтвердил Швыдкой

"Хочу развеять слухи о том, что Саудовская Аравия отказалась от проведения конкурса, и хотел бы проинформировать всех о том, что «Интервидение», которое является одним из самых ярких культурных событий в медиапространстве, что показало его проведение в прошлом году в России, будет продолжено. Это безусловно", – заявил он "РИА Новости".

Швыдкой добавил, что российский Фонд "Традиции искусства" оказывает организаторам методологическую и организационную поддержку.

Ранее, на финале конкурса в 2025 году, было объявлено, что Саудовская Аравия примет "Интервидение" в 2026 году. В мае министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выражал надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не повлияет на планы проведения второго этапа "Интервидения".

Однако власти Саудовской Аравии публично пока не объявляли о конкурсе, не сообщали ориентировочные сроки и не раскрывали возможный состав участников.

"Интервидение" – песенный конкурс Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT), существовавшей в 1946–1993 годах. Форум проходил в 1960–1980-х годах по аналогии с "Евровидением" Европейского вещательного союза, выделившегося из OIRT. В разные годы участие принимали не только социалистические государства, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия.

Возрожденный конкурс состоялся 20 сентября 2025 года в Москве. Россию представлял заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). В "Интервидении" участвовали более 20 стран, среди них – все государства БРИКС.