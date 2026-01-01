Иран предложил странам Персидского залива отказаться от поддержки США в конфликте

Как отмечает "Интерфакс", это предупреждение прозвучало после того, как Объединённые Арабские Эмираты обвинили Иран в запуске двух баллистических ракет в свою сторону. Одна из них упала за пределами территориальных вод страны, другая – в территориальных водах, сообщило Министерство обороны ОАЭ. Из-за обострения ситуации Абу-Даби временно заморозил коммерческие сделки и финансовые операции с Тегераном.

Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи опроверг обвинения в запуске ракет Исламской Республикой. Багаи назвал утверждения ОАЭ необоснованными.

Главные союзники США в Персидском заливе

Бахрейн. Имеет официальный статус Основного союзника США вне НАТО (MNNA). Здесь дислоцирован Пятый флот американских ВМС.

Катар. Официально признан Основным союзником США вне НАТО в 2022 году. На территории Катара находится авиабаза Аль-Удейд – крупнейший американский военный объект на Ближнем Востоке.

Кувейт. Имеет статус Основного союзника США вне НАТО. В Кувейте размещены крупные американские военные базы (например Кэмп-Арифджан).

Саудовская Аравия. Долгосрочный стратегический партнер Вашингтона в сфере энергетики и региональной безопасности, крупнейший покупатель американского вооружения.

ОАЭ. Ключевой военный и торговый партнер США. Американские силы используют местную авиабазу Аль-Дхафра и глубоководный порт Джебель-Али.

Оман. Старейший военный союзник США в арабском мире (первое соглашение о доступе к базам подписано в 1980 году). Обеспечивает стратегический доступ к Оманскому заливу.

Текущий статус конфликта между Ираном и США

Текущий статус конфликта характеризуется как критическое зависание на грани возобновления полномасштабных боевых действий после официального истечения срока перемирия 17 августа 2026 года. Стороны находятся в состоянии стратегического тупика, активно накапливают силы и обмениваются жесткими дипломатическими и военными угрозами.