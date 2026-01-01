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Единство народов, общие ценности и реагирование на актуальные проблемы. О чем говорил Путин

Год единства народов, которым объявлен в России 2026-й, "не должен закончиться 31 декабря". На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. По словам главы государства, работу по укреплению единства народов нужно вести постоянно.

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

©Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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О Годе единства народов РФ

Год единства народов России стал иллюстрацией приоритетов новой стратегии государственной национальной политики, указал Владимир Путин. Президент отметил: в ней была поставлена цель укрепления общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного многообразия, с опорой на межкультурный диалог и уважение к традиционным религиям.

Путин отметил, что идея проведения Года единства народов России получила большой отклик в обществе, передает ТАСС. Люди выразили свое отношение конкретным участием в программах и проектах. Волонтеры и общественные организации выдвинули инициативы, они были реализованы. Интерес к языкам народов России, их традициям и ремеслам заметно вырос.

О воспитании молодежи

"В Год единства мы обращались к нашей истории, но по сути выстраивали будущее", – указал глава государства. Он отметил, что пристальное внимание было уделено поддержке проектов, которые собирали на одной площадке детей и молодежь разных национальностей и вероисповеданий. Такие проекты имеют огромное воспитательное значение, подчеркнул глава государства.

Об общих базовых ценностях

Базовые ценности, среди которых любовь к семье и Родине, одни и те же у всех людей, указал Путин. Он подчеркнул, что гордость за свою культуру и традиции неотделимы от уважения к культуре и традициям людей, которые живут и работают рядом, а культурное многообразие обогащает.

О важности выявления рисков в межнациональных отношениях

Во время своего выступления Путин обратил внимание, что риски и конфликты в области межнациональных отношений важно вовремя выявлять и профессионально на них реагировать. Президент отметил особую роль представителей религиозных и национально-культурных объединений, профильных органов власти и всех, кто участвует в реализации государственной национальной политики. Прежде всего тех, кто работает на местах, в небольших городах и поселках.

"Именно они напрямую ведут разговор с людьми, помогают выстраивать диалог, ведут мониторинг ситуации, чтобы своевременно реагировать на проблемы, риски, предотвращение конфликтных ситуаций", – указал Путин.

Глава государства также отметил, что Россия занимается подготовкой грамотных специалистов по межнациональным отношениям.

О продолжении работы по укреплению единства народов

"Считаю, что Год единства не должен заканчиваться 31 декабря. И попросил бы всех вас, уважаемые коллеги, подумать о том, как продлить эту работу, что нужно сделать дополнительно", – указал Путин. Он поручил кабмину и президентской администрации подготовить предложения.

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Метки: Владимир Путин Россия
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