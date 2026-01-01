Единство народов, общие ценности и реагирование на актуальные проблемы. О чем говорил Путин

Содержание:

О Годе единства народов РФ

Год единства народов России стал иллюстрацией приоритетов новой стратегии государственной национальной политики, указал Владимир Путин. Президент отметил: в ней была поставлена цель укрепления общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного многообразия, с опорой на межкультурный диалог и уважение к традиционным религиям.

Путин отметил, что идея проведения Года единства народов России получила большой отклик в обществе, передает ТАСС. Люди выразили свое отношение конкретным участием в программах и проектах. Волонтеры и общественные организации выдвинули инициативы, они были реализованы. Интерес к языкам народов России, их традициям и ремеслам заметно вырос.

О воспитании молодежи

"В Год единства мы обращались к нашей истории, но по сути выстраивали будущее", – указал глава государства. Он отметил, что пристальное внимание было уделено поддержке проектов, которые собирали на одной площадке детей и молодежь разных национальностей и вероисповеданий. Такие проекты имеют огромное воспитательное значение, подчеркнул глава государства.

Об общих базовых ценностях

Базовые ценности, среди которых любовь к семье и Родине, одни и те же у всех людей, указал Путин. Он подчеркнул, что гордость за свою культуру и традиции неотделимы от уважения к культуре и традициям людей, которые живут и работают рядом, а культурное многообразие обогащает.

О важности выявления рисков в межнациональных отношениях

Во время своего выступления Путин обратил внимание, что риски и конфликты в области межнациональных отношений важно вовремя выявлять и профессионально на них реагировать. Президент отметил особую роль представителей религиозных и национально-культурных объединений, профильных органов власти и всех, кто участвует в реализации государственной национальной политики. Прежде всего тех, кто работает на местах, в небольших городах и поселках.

"Именно они напрямую ведут разговор с людьми, помогают выстраивать диалог, ведут мониторинг ситуации, чтобы своевременно реагировать на проблемы, риски, предотвращение конфликтных ситуаций", – указал Путин.

Глава государства также отметил, что Россия занимается подготовкой грамотных специалистов по межнациональным отношениям.

О продолжении работы по укреплению единства народов

"Считаю, что Год единства не должен заканчиваться 31 декабря. И попросил бы всех вас, уважаемые коллеги, подумать о том, как продлить эту работу, что нужно сделать дополнительно", – указал Путин. Он поручил кабмину и президентской администрации подготовить предложения.