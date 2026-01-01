Польша отправила полицейских к границе с Россией – Туск

"Люди с фонариками. Нам удалось предотвратить провокацию, если она действительно готовилась", – цитирует Туска РБК.

"Мы приняли решение направить туда значительные силы полиции, усилить пограничную службу и привлечь подразделения по борьбе с терроризмом", – добавил премьер.

Экстренная переброска полицейских подразделений к рубежам России происходит в рамках масштабной специальной операции, о старте которой в первых числах ноября объявил главный комендант полиции Польши Марек Боронь. Для оперативного управления задействованными силами в Главной комендатуре полиции был развернут специальный координационный штаб. Первоочередной зоной усиления стали приграничные районы Варминьско-Мазурского и Подляского воеводств.

К мероприятиям привлечены не только стандартные патрули, но и элитные подразделения – сотрудники по борьбе с терроризмом, бойцы армейского спецназа GROM, а также представители польских спецслужб и Пограничной службы. Все задействованные силовые структуры переведены в режим повышенной оперативной готовности для немедленного реагирования на любые инциденты в районе государственной границы.

Милитаризация северных рубежей Польши

Текущее усиление границы силами полиции происходит на фоне планомерного и масштабного наращивания польского военного присутствия в регионе. В рамках этих мер для нужд 16-й механизированной дивизии доставили очередную партию современных южнокорейских танков K2 Black Panther ("Черная пантера"). Новая тяжелая бронетехника размещена в гарнизоне города Бранево – всего в нескольких километрах от рубежей Калининградской области России. Корейские машины призваны полностью заменить устаревшие польские танки PT-91 Twardy.

Одновременно с этим в Польше разворачивается Компонент обороны приграничья, созданный в структуре Войска территориальной обороны. До конца текущего года входящая в него 4-я Варминьско-Мазурская бригада будет окончательно преобразована в специализированную бригаду пограничной обороны. После завершения этих реформ военнослужащие сосредоточатся на войсковой обороне и мониторинге калининградского направления, а также окажут постоянную силовую поддержку Пограничной службе при защите Сувалкского коридора.

Как реагирует Россия на заявления и действия властей Польши

Москва категорически отвергает утверждения Варшавы о возможных провокациях на границе, усматривая в подобных заявлениях часть масштабной антироссийской кампании. Ранее в посольстве РФ отметили резкое и намеренное усиление милитаристской риторики в польском информационном поле. Российские дипломаты подчеркнули, что регулярные сообщения официальных лиц Польши о "готовящихся диверсиях" и "попытках прорыва" не подкреплены никакими доказательствами и представляют собой преднамеренные пропагандистские вбросы.

В Москве указывают на то, что Североатлантический альянс использует надуманные предлоги для беспрецедентного наращивания военных сил у западных рубежей. Позицию России по этому вопросу ранее обозначил президент Владимир Путин, заявив об отсутствии у Москвы каких-либо причин, интересов или мотивов для военного конфликта со странами НАТО. При этом российский лидер предупредил, что в случае прямого нападения на Калининград или любой другой регион страны на повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения всех имеющихся в распоряжении государства средств защиты.