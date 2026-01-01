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Об ударах ВСУ по российским энергообъектам

Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают атаки на российскую энергоструктуру, отметил на брифинге Дмитрий Песков. При этом он не стал комментировать, является ли, в частности, предпринятая минувшей ночью атака на Ярославский нефтеперерабатывающий завод нарушением договоренностей Киева и Вашингтона, передает ТАСС.

"В данном случае я вам не могу сказать, какие договоренности вы имеете в виду между Украиной и Соединёнными Штатами", – заметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что эффективность защиты российских энергетических объектов значительно выросла, предпринимаются "энергичные меры по минимизации последствий" ударов. Но полностью застраховаться нельзя. "Поэтому продолжается специальная военная операция", – указал пресс-секретарь российского лидера.

О встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

Возможность встречи лидеров России, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Китае согласовывается. Работа может быть финализирована в ближайшие дни, рассказал Песков. "Есть общее понимание среди участников такой возможной встречи, что она была бы целесообразна и весьма полезна", – добавил он.

О переговорах в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины планируются в Абу-Даби 10–11 ноября, подтвердил Песков. Он указал, что возглавлять переговорную делегацию вновь будет помощник президента РФ Владимир Мединский.

О графике Путина

3 ноября Владимир Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям. Отвечая на вопрос, планируются ли у главы государства контакты с российскими переговорщиками перед их отъездом в Абу-Даби, Песков отметил, что пока точных планов нет. Он добавил, что в целом практически все участники делегации и так регулярно докладывают президенту по текущим вопросам и получают соответствующие инструкции.

О скандале с пыточной тюрьмой под Киевом

Европейцы делают все возможное, чтобы оберегать украинские власти от таких скандалов, как с тайной пыточной тюрьмой под Киевом. Однако эта тема все равно уже приобрела "всемирное звучание", указал Песков. На вопрос, удивляет ли Кремль отсутствие реакции западных правозащитников на ситуацию с пытками на Украине, он ответил: "Не удивляет, это вполне естественно".

О сложностях в рядах ВСУ

Киевский режим испытывает очень серьезные сложности – на Украине нет людей для мобилизации, много дезертиров и тяжелораненых. По мнению специалистов, объем проблем с личным составом ВСУ будет только увеличиваться, заявил Песков.

"Те, кто не хочет сражаться за киевский режим, могут сдаваться в плен нашим военным. Об этом мы говорим уже на протяжении достаточно длительного времени", – отметил представитель Кремля.