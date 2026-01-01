4 ноября 2026
USD 81.67 +0.7 EUR 91.6 +1.14
Новости Происшествия
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. В Крыму ограничили подачу электричества из-за аварии

В Крыму ограничили подачу электричества из-за аварии

В Крыму введены ограничения на подачу электроэнергии из-за аварии в энергосистеме за пределами полуострова. Об этом в среду, 4 ноября 2026 года, сообщил в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков. По его словам, ведутся восстановительные работы. Он призвал жителей сохранять спокойствие и ориентироваться на проверенные источники информации.

ЛЭП

(Иллюстрация)

©WorldStockStudio / Shutterstock/Fotodom

В компании "Крымэнерго" минувшей ночью указали, что произошла новая авария на магистральных сетях в энергосистеме за пределами полуострова. "Проводятся аварийно-восстановительные работы", – отметили в ведомстве.

В Севастополе временно приостановлено троллейбусное сообщение. "На троллейбусные маршруты №5, 7, 10, 12, 14 временно выведены компенсационные автобусы. Автобусы иных маршрутов следуют с увеличенным интервалом", – говорится в сообщении администрации города.

Накануне в нескольких городах полуострова зафиксировали проблемы с электроснабжением. Как уточнили в "Крымэнерго", электричество не поступает из-за аварии на магистральных сетях за пределами полуострова. Глава региона Сергей Аксёнов заявил, что ограничения связаны с "ночной атакой на энергетическую инфраструктуру за пределами полуострова".

В Крыму из-за регулярных ударов ВСУ возникают перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом. Ситуация с энергоснабжением в регионе остается сложной в течение нескольких месяцев. Власти республики и города Севастополя приняли решение о введении с 26 июня регионального режима ЧС для решения экономических вопросов.

3 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал , что в городе введены ограничения на подачу электричества из-за атаки по энергоструктуре за пределами региона. Впоследствии глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что в связи с понижением мощностей в муниципалитете действуют веерные отключения света. Аналогичная ситуация возникла в Саки. Глава администрации Евпатории Виталий Оганесян предупредил, что в большей части города нет света. Он отметил, что ведутся аварийно-восстановительные работы на сетях за пределами города.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: Крым электричество
Рекомендательный сервис