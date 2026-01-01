В Индии возбудили дело против адвоката за дипфейк с Лавровым

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Что было в дипфейке с Лавровым

По версии силовиков, видео содержало "вводящую в заблуждение и провокационную информацию, которая могла привести к распространению слухов, нанести ущерб репутации отдельных лиц и нарушить общественный порядок".

В дипфейке Лавров якобы высказывался критически о внутренних делах Индии и закупках нефти. Дело зарегистрировали в специальной ячейке полиции после киберпатрулирования 3 ноября: полицейские заметили пост в соцсети с утверждением, что доработанное видео распространялось с аккаунта Бхушана в X.

По каким статьям обвиняют индийского адвоката

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 336 (подделка документов), ч. 1 ст. 353 (заявления, способные вызвать общественные беспорядки), ст. 356 (клевета) и ч. 2 ст. 340 (использование поддельного документа как подлинного) индийского Уголовного кодекса Бхаратия, а также по ст. 66C закона об информационных технологиях, которая предусматривает наказание за кражу личных данных.

По наиболее тяжким из вменяемых статей адвокату грозит до трех лет лишения свободы.

Кто такой адвокат Прашант Бхушан

Бхушан – известный индийский адвокат и общественный активист, специализирующийся на делах в Верховном суде. С 1983 года практикует в высшей судебной инстанции страны, известен участием в разбирательствах о коррупции, защите прав человека, экологических вопросах и независимости судебной системы.

В 2020 году Верховный суд признал его виновным в неуважении к суду из-за критических публикаций о судьях и назначил символический штраф в одну рупию.

Реакция МИД Индии на дипфейк с Лавровым

Дело возбудили после того, как МИД Индии опроверг подлинность видео, которое ложно приписывалось главе МИД России. Лавров неоднократно говорил о партнерских отношениях Индии и России. Этой весной он рассказывал, что Индия заслуживает глубочайшего уважения за последовательную приоритизацию национальных интересов.

Это не первый случай, когда от имени Лаврова распространяют подделки. В марте 2024 года в соцсетях уже появлялся дипфейк с ним, сообщал российский МИД. Тогда авторы при помощи нейросетей наложили "абсолютно не соответствующий действительности текст" на подлинное видео интервью Лаврова.

Что такое дипфейк

Дипфейк (от английского deepfake: deep learning + fake) – это видео, аудио или изображение, созданное или измененное с помощью искусственного интеллекта, где человек делает или говорит то, чего на самом деле не было.