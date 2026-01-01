Трое детей пострадали при ударе беспилотника по микроавтобусу в Белгородской области

По данным Шуваева, десятилетняя девочка и 16-летний юноша получили слепые осколочные ранения ног. У двух других пострадавших – женщины и пятилетней девочки – по предварительным данным, акубаротравмы.

Помощь оказывают в Ракитянской центральной районной больнице. Для дальнейшего обследования пострадавших направили в медучреждения Белгорода. При необходимости их могут перевести в федеральные клиники, добавил губернатор.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы Вооружённых сил Украины. В ночь на 25 октября Белгород пережил массированную атаку беспилотников: сначала оперштаб региона сообщал о десяти раненых, позднее их число выросло до 14. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал о значительных разрушениях жилого фонда, повреждении автомобилей, социальных и коммерческих объектов.

1 ноября в Белгородской области дрон атаковал автомобиль, ранен мужчина.