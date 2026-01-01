Два автобуса столкнулись в Уфе, шесть человек пострадали

Пострадали шесть человек, их доставили в медицинское учреждение с различными травмами.

Прокуратура проверит исполнение законодательства об организации пассажирских перевозок, в том числе в части обеспечения требований безопасности.

О подробностях рассказывает местное издание UFA1.ru: автобус "Башавтотранса" следовал по 39-му маршруту. ДТП произошло у рынка Корсо и дома №25 по Гагарина. Как рассказывают, один автобус догнал другой перед пешеходным переходом, когда тот резко притормозил.

Пострадали минимум шесть человек. По словам очевидца, "у одного перелом, многим осколки порезали лицо".